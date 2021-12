L’estrazione di SuperEnalotto e Lotto oggi sabato 25 dicembre non ci sarà: quando si recupera, il calendario Oggi, 25 dicembre 2021, non ci sarà la consueta estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Prossimo appuntamento con le estrazioni delle tre lotterie è fissato per lunedì 27 dicembre.

A cura di Redazione

L'estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 1oeLotto di oggi, sabato 25 dicembre 2021 non ci sarà: l'appuntamento con le tre lotterie è stato spostato a lunedì 27 dicembre 2021.

Il regolamento del gioco del Lotto, infatti, prevede che le estrazioni dei concorsi a premi non possano svolgersi in occasione di giorni festivi: questa la ragione della variazione del calendario delle estrazioni in quanto oggi, 25 dicembre, è un giorno festivo.

Per le festività natalizie, dunque, slitteranno diversi appuntamenti con le estrazioni delle tre lotterie che, di norma, si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato. Subiranno variazioni, quindi, anche le estrazioni delle prossime settimane, in particolare quella prevista per il 1 gennaio 2022 e quella di giovedì 6 gennaio.

Gli appuntamenti della prossima settimana con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si terranno lunedì 27 dicembre, martedì 28 dicembre e giovedì 30 dicembre.