Il nuovo calendario delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto a Natale, Capodanno ed Epifania A Natale, Capodanno ed Epifania Lotto e Superenalotto subiranno una variazione di calendario con posticipo delle estrazioni. Ecco tutte le date giorno per giorno.

A cura di Antonio Palma

Lotto e Superenalotto cambiano data per le festività natalizie. In quanto le estrazioni non possono svolgersi durante i giorni festivi, infatti, per Natale e Capodanno i concorsi di lotto e superenalotto subiranno delle variazioni di calendario con posticipo delle estrazioni che proseguiranno fino all’inizio del prossimo anno. Si parte proprio dal giorno di Natale, che quest’anno cade di sabato, si prosegue con la giornata di capodanno, sabato 1 gennaio, per finire con quella di giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Tutte e tre le estrazioni quindi saranno rimandate ai giorni successivi, fino al 10 gennaio quando i concorsi di Lotto e Superenalotto riprenderanno la loro abituale collocazione.

Durante le festività natalizie le due lotterie quindi avranno giorni di estrazione diversi dai soliti sabato, martedì e giovedì e che non sempre combaceranno. Secondo quanto ha comunicato da Sisal in una nota, infatti, per i concorsi del SuperEnalotto l'estrazione di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021. Quella di Capodanno invece si terrà lunedì 3 gennaio 2022, mentre quella del giorno dell'Epifania slitta a sabato 8 gennaio. Di conseguenza sarà spostato anche il concorso di sabato 8, che si giocherà il lunedì successivo 10 gennaio.

Analoga modifiche anche per il Gioco del Lotto. Come recita la nota delle Agenzie Dogane e Monopoli riportata da Agipronewss, Lotto e 10eLotto, nelle modalità di estrazione legata al Gioco del Lotto, subiranno variazioni di data: l'estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021 verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021; l'estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio; l'estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022.