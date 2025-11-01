Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 1 novembre 2025 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 1° novembre 2025 sono annullate: cosa dice il regolamento dei concorsi a premi e quando verranno recuperati gli appuntamenti con le tre lotterie.

L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per oggi sabato 1° novembre 2025 non si terrà. Come stabilito dal regolamento dei giochi a premi, infatti, le estrazioni non possono svolgersi nei giorni festivi. La ricorrenza di Ognissanti, che quest’anno cade proprio di sabato, ha quindi reso necessario uno spostamento del calendario settimanale delle lotterie, un cambiamento simile a quello già osservato in passato in occasione di Ferragosto o di altre festività nazionali.

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Lottomatica e Sisal, il concorso del SuperEnalotto n. 175/2025 verrà posticipato a lunedì 3 novembre, così come le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Nessun concorso sarà quindi annullato, ma semplicemente recuperato nel primo giorno utile successivo alla festività, in modo da non alterare la regolarità dei sorteggi.

Il calendario aggiornato delle estrazioni sarà il seguente:

Sabato 1° novembre : nessuna estrazione, giornata festiva.

: nessuna estrazione, giornata festiva. Lunedì 3 novembre : estrazione di recupero per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto n. 175/2025.

: estrazione di recupero per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto n. 175/2025. Martedì 4 novembre : estrazione regolare n. 176/2025.

: estrazione regolare n. 176/2025. Giovedì 6 novembre : estrazione regolare n. 177/2025.

: estrazione regolare n. 177/2025. Sabato 8 novembre: estrazione regolare n. 178/2025.

Dunque, l’unica variazione riguarda la giornata di oggi, sabato 1° novembre, sostituita da quella di lunedì 3 novembre, senza ulteriori modifiche al calendario settimanale. Tutti gli appuntamenti successivi si svolgeranno regolarmente secondo la programmazione abituale.

Nel frattempo, l’attenzione dei giocatori resta alta, soprattutto per il SuperEnalotto, il cui jackpot continua a crescere. Dopo l’estrazione di giovedì 30 ottobre, in cui non è stato centrato né il “6” né il “5+1”, il montepremi complessivo ha superato i 70 milioni di euro, alimentando la speranza e l’attesa in vista del recupero di lunedì e delle successive estrazioni della settimana.

Il rinvio legato alla festività di Ognissanti, pur modificando la routine dei giocatori più assidui, non influisce sulle probabilità di vincita né sull’esito dei concorsi. Si tratta di un semplice adeguamento tecnico previsto dal regolamento, che garantisce la regolarità delle estrazioni anche in presenza di giorni festivi. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle nuove date per non rischiare di perdere l’occasione di partecipare ai concorsi di questa settimana, sia per il Lotto che per il SuperEnalotto e il 10eLotto.