Come cambiano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto per Ognissanti: il calendario con le nuove date

Il calendario delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto subirà modifiche in occasione della festa di Ognissanti, che cade di sabato 1° novembre. Entrambe le estrazioni si fermeranno in quel giorno e verranno recuperate nella data di lunedì 3 novembre 2025.

Secondo il regolamento del Lotto e del SuperEnalotto, infatti, le estrazioni non possono essere effettuate nei giorni festivi. Dunque, quelle mancanti verranno eseguite successivamente. Il cambiamento prevederà la stessa data per entrambe le lotterie, come comunicato ufficialmente sui portali Lotto e SuperEnalotto.

Quando si recuperano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di sabato 1° novembre

Entrambe le estrazioni subiranno un semplice slittamento di due giorni per rispettare la festività di Ognissanti:

l'estrazione dell'Enalotto prevista per sabato 1° novembre sarà effettuata lunedì 3 novembre 2025.

l'estrazione del SuperEnalotto prevista per sabato 1° novembre sarà effettuata lunedì 3 novembre 2025.

Il recupero avverrà con le consuete modalità e gli orari standard.

Il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto per Ognissanti

Il 3 novembre, dunque, verrà recuperata l'estrazione del Lotto prevista inizialmente per sabato 1° novembre. Le altre estrazioni della settimana, che come di consueto saranno tre (martedì, giovedì e sabato) non subiranno alcuna modifica. Il calendario sarà così strutturato:

Sabato 1° novembre: nessuna estrazione .

. Lunedì 3 novembre: estrazione di recupero (sostituisce quella di sabato 1° novembre)

(sostituisce quella di sabato 1° novembre) Martedì 4 novembre: estrazione regolare

Giovedì 6 novembre: estrazione regolare

Sabato 8 novembre: estrazione regolare

Il 3 novembre verrà recuperata anche l'estrazione del Superenalotto prevista inizialmente per il 1° novembre. Le altre estrazioni della settimana, che come di consueto saranno quattro (martedì, giovedì, venerdì e sabato) non subiranno alcuna modifica. Il calendario sarà così strutturato: