L'estate è ufficialmente cominciata e il caldo non si farà attendere: i prossimi giorni saranno caratterizzati da un'eccezionale ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, l'anticiclone africano si sta espandendo sulla Penisola sempre con più forza e a risentirne saranno sicuramente le temperature che potrebbero raggiungere picchi di 45°C al Sud, in particolare in Sicilia, dove già da oggi si sono toccati i 42°C a Siracusa e i 40°C sul Gargano (a Foggia).

Le città più calde, fino a 45° in Sicilia

Nei prossimi giorni il caldo aumenterà ulteriormente. Partendo dal Nord si toccheranno punte di 36°C in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona), 37°C in Emilia (Bologna e Ferrara), scendendo al Centro 39°C sono attesi sulle Marche (Macerata), 37-38°C invece su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia). Il Meridione sarà invece la zona d'Italia più bollente; ancora in Sicilia sono attesi 45°C a Siracusa, in Calabria 40°C a Catanzaro e in Puglia 42-44°C tra Foggia e Bari. Le temperature si manterranno sopra a 30 gradi a Roma (in cui ne sono previsti 34), ma anche in molte città venete, lombarde e sarde.

Ondate anomale di calore sono previste in Sicilia, a Catania con livello di criticità 2 (arancione) sino a martedì e con livello 3 (rosso) per mercoledì 23 giugno. Lo rende noto il servizio di Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale.