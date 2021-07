in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale all'alba di oggi, sabato 10 luglio 2021, sulla via del mare in provincia di Lecce. C'è almeno una vittima, un giovane di ventisette anni residente a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Si chiamava Giuseppe Mazzeo. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada che collega Otranto ai laghi Alimini. Cinque giovanissimi sono rimasti feriti tra cui due minorenni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo che ha perso la vita viaggiava a bordo di una Citroen C3, che si è scontrata frontalmente, pare a causa di invasione di corsia, con la Peugeot 308 condotta da un ragazzo di Otranto di diciannove anni. Insieme al diciannovenne in auto c'erano altri quattro giovanissimi, tutti di Bologna e in vacanza nel Salento, due fratelli gemelli di diciannove anni, e altri due amici di diciassette anni. I feriti sono stati tutti trasferiti in ambulanza dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto agli ospedali di Lecce e Scorrano. I ragazzi feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Niente da fare per il giovane rimasto incastrato tra le lamiere – Il giovane di Torre dell'Orso è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto tra le lamiere del mezzo e per lui non c'è stato più nulla da fare. Quando è stato liberato dai vigili del fuoco, il suo cuore purtroppo aveva già smesso di battere. Il ragazzo lascia un figlio piccolo. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri della stazione di Otranto, supportati da altre pattuglie della compagnia di Maglie, e dagli agenti del commissariato di polizia di Otranto. I mezzi coinvolti nell'incidente mortale sono stati sequestrati.

Articolo in aggiornamento