Lecce, sbaglia marcia e sfonda la vetrina del bar con l’auto: paura tra clienti e personale I fatti sono avvenuti questa mattina a Lecce. La conducente di 55 anni della Fiat Punto ha ingranato la prima anziché la retromarcia. Travolti i tavolini del Bar degli Angeli in quel momento liberi, poi gli arrendi interni. Sotto shock, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

A cura di Biagio Chiariello

Hanno scampato un bel pericolo, stamattina, 15 luglio, il personale e gli avventori del Bar degli Angeli, in via Benedetto Croce, a Lecce. La vetrina è stata sfondata all'improvviso da una Fiat Punto. La conducente 55enne dell'automobile ha poi raccontato di aver ingranato la prima anziché la retromarcia, finendo così per travolgere prima i tavoli fuori, poi gli arredi del locale dentro, riuscendo ad arrestare la sua ‘incursione' a un metro circa dal bancone: in pratica la macchina è entrata nel bar in quasi tutta la sua lunghezza, come si vede anche nel video circolato su Facebook nelle ultime ore.

Due persone portate per accertamenti in ospedale

La donna alla guida è M.C., 55enne di Lecce, rimasta sotto choc. Secondo quanto ricostruito, probabilmente convinta di aver già inserito la retromarcia, non è invece riuscita a evitare l'avanzamento della Punto quando ha schiacciato sull'acceleratore. L'auto era in sosta proprio davanti al bar. Sul posto è poi intervenuta la polizia locale, cui sono stati affidati i rilievi del caso, gli agenti della squadra volante della questura, oltre all personale del 118 anche se, fortunatamente, nessuno si è fatto male in modo serio. Solo un cliente che in quel momento si trovava seduto ai tavolini all'esterno del bar, G.B., leccese di 59 anni, ha riportato una contusione al polso, guaribile comunque in pochi giorni. È stato comunque trasportato per accertamenti dal 118 presso l'ospedale "Ferrari" di Casarano, in codice verde. La stessa procedura è stata adottata per la 55enne alla guida della Punto.