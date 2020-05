Sono entrati in un supermercato di Carmiano, in provincia di Lecce, e l'hanno devastato incendiandolo: è successo la scorsa notte e i responsabili sono stati scoperti e sono ora ricercati dalle forze dell'ordine. I tre hanno forzato l'ingresso del supermercato “Affari vostri”, specializzato prevalentemente nella vendita di cosmetici e prodotti per l'igiene della casa, e una volta entrati, tutti con i volti coperti, hanno appiccato il fuoco per poi darsi alla fuga. Non avrebbero rubato niente e ciò farebbe chiamante pensare a un gesto intimidatorio: sul movente si sta però indagando più a fondo.

Le fiamme hanno distrutto la merce, parte del mobilio, e anche alcuni beni alimentari, causando un danno ingente. Le conseguenze del gesto dei malviventi è visibile sulle stessi pareti e sul pavimento, anneriti dal fuoco. Sul posto, allertati dalle guardie giurate di un istituto privato, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie.

I pompieri hanno spento l'incendio tentando di contenere i danni, ma ben poco si è salvato. Il sopralluogo effettuato nelle ore successive, alla ricerca di tracce utili alle indagini, si è svolto alla presenza dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina. I tre piromani, scappati al momento dell’arrivo della vigilanza, sono stati notati dal personale. Il negozio non sarebbe dotato internamente di videocamere, ma alcuni dispositivi di telesorveglianza risultano fortunatamente installati nelle vicinanze. I filmati sono stati già acquisiti dai militari dell’Arma per l’attività investigativa.