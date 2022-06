Lecce, azzannata da un pitbull mentre porta a spasso il suo cagnolino: ricoverata in codice rosso L’aggressione del pitbull a Presicce-Acquarica, nella provincia di Lecce. La vittima è una donna di 32 anni del posto.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 32 anni è stata azzannata da un grosso pitbull mentre si trovava in strada ed è stata portata in codice rosso in ospedale. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 25 giugno, in via Duca degli Abruzzi a Presicce-Acquarica, nella provincia di Lecce. Secondo quanto ricostruito, la vittima – una giovane del posto – stava portando a spasso il suo cagnolino quando per strada ha incrociato anche il pitbull, che si trovava da solo e che si è avventato sul piccolo cane e la sua padrona, azzannandola ad una gamba.

Istintivamente, la donna aveva preso in braccio il suo cagnolino per proteggerlo dal pitbull e sarebbe stato a quel punto che il cane di grossa taglia ha reagito e le si è scagliato contro mordendola. Alla drammatica scena hanno assistito alcuni passanti che immediatamente hanno allertato il 118 e sono intervenuti per salvare la donna dal cane.

La trentaduenne è stata quindi trasportata in ambulanza all'ospedale di Tricase, in codice rosso, dove è tuttora ricoverata sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale veterinario della ASL. In corso i controlli per verificare se il cane, che si è fermato nelle vicinanze, sia dotato di microchip e, quindi, se sia di proprietà di qualcuno. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Solo di pochi giorni fa un altro episodio simile, in questo caso purtroppo mortale. Un uomo di 66 anni è morto dissanguato dopo essere stato attaccato da due pitbull. È successo a Cerignola, in provincia di Foggia. Sembra che i due cani fossero liberi quando hanno aggredito la vittima. Un passante ha sentito le urla e chiamato i soccorsi, ma per l'uomo era già troppo tardi.