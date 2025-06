video suggerito

Si amputa un piede mentre lavora con una motosega, 58enne ricoverato d'urgenza nel Ferrarese Grave incidente a Lido di Spina, nel Ferrarese, dove un uomo di 58 anni si è amputato il piede destro, mentre stava facendo lavori di giardinaggio con una motosega. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, intorno alle 16, in via Guido Reni, in un giardino condominiale.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Grave incidente a Lido di Spina, nel Ferrarese, dove un uomo di 58 anni si è amputato il piede destro, mentre stava facendo lavori di giardinaggio con una motosega. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, intorno alle 16, in via Guido Reni, in un giardino condominiale

Il 58enne è un cittadino di nazionalità albanese, dipendente di una ditta privata specializzata in manutenzione verde e giardinaggio, come riporta il Corriere di Bologna. Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo stava utilizzando la motosega per tagliare alcuni tronchi di alberi, quando, per motivi ancora da chiarire, si è amputato l'arto.

I suoi colleghi sono accorsi per primi sul posto, richiamati dalle grida dell’uomo, si legge su La Nuova Ferrara. Il giardiniere, ancora cosciente, era riverso in una pozza di sangue.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Vista la gravità della ferita, è stato anche richiesto il supporto dell'elisoccorso.

Dall’ospedale Maggiore di Bologna è decollata l’eliambulanza, atterrata poi in un’area verde. Il contributo dei colleghi è stato fondamentale per contenere la fuoriuscita di sangue. Guidati al telefono, hanno suturato la ferita in modo rudimentale ma decisivo.

Dopo essere stato stabilizzato, il 58enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Cona, dove si trova attualmente ricoverato. Nonostante le sue condizioni siano gravi, non è in pericolo di vita.

Insieme ai sanitari sono giunti sul posto anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri e gli operatori del Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell'Azienda sanitaria locale di Ferrara. Saranno loro ad occuparsi delle indagini per tentare di ricostruire la dinamica e le esatte cause dell'incidente sul lavoro.