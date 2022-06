Azzannato da due pitbull, muore dissanguato 66enne a Foggia: ferito anche il proprietario dei cani Un clochard di 66 anni è morto dissanguato dopo essere stato attaccato da due pitbull in un casolare a Cerignola, in provincia di Foggia. Ferito anche il proprietario dei cani. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

È morto dissanguato dopo essere stato attaccato da due pitbull. È successo all'alba di questa mattina a Cerignola, in provincia di Foggia: la vittima è un clochard di 66 anni, originario dell'Est Europa. Sembra che i due cani fossero liberi quando hanno aggredito la vittima. Un passante ha sentito le urla e chiamato i soccorsi. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato il proprietario dei due cani, un polacco di 59 anni che vive in una vicina masseria e che stava cercando di allontanare gli animali dal 66enne. Anche lui è stato ferito agli arti e portato all'ospedale di Cerignola, dove è stato medicato, ma non è in gravi condizioni.

Per calmare gli animali si è reso necessario l'intervento della Asl di Foggia, che li ha sedati e presi in affido. A quel punto, però, per la vittima non c'era più nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per capire se il proprietario dei cani e la vittima si conoscessero oppure se il clochard sia capitato nel casolare abbandonato in cerca di un riparo e sia stato aggredito dai pitbull. Non si esclude quindi che possa essere disposta, nelle prossime ore, l’autopsia sul corpo della vittima per fare luce sull’accaduto.

Solo qualche giorno fa un episodio simile si è verificato nel centro storico di Napoli, ma dall'esito fortunatamente diverso: un uomo di 68 anni il 2 giugno scorso è stato azzannato da un pitbull per strada, in compagnia di due turisti livornesi, ed è finito in ospedale. Ha riportato "un morso all’addome basso lato destro e trauma cranico riportato dalla caduta sul manto stradale", dopo aver subito l'attacco. Sul fatto indagano i carabinieri.