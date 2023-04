Le previsioni meteo di Giuliacci per Pasqua e Pasquetta 2023: freddo e pioggia, poi l’anticiclone Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sulla durata di freddo, pioggia e neve: “Pasqua e Pasquetta bagnate, ma tra il 12 e il 13 aprile cambia tutto con l’arrivo dell’anticiclone africano.

A cura di Ida Artiaco

Sarà una Pasqua bagnata quella che vivremo domenica prossima, 9 aprile. Non solo. Oltre alla pioggia, ci sarà tanto freddo, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che finirà solo dopo Pasquetta, tra il 12 e il 13 aprile, quando arriverà sull'Italia l'anticiclone africano.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quale sarà la situazione in Italia dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni.

Meteo Pasqua e Pasquetta, dove pioverà e nevicherà in Italia

Secondo l'esperto, ci dobbiamo aspettare una Pasqua bagnata soprattutto al Centro-Sud. "Domani, venerdì santo, arriverà una nuova perturbazione sulla Penisola che porterà piogge sulle Alpi e sulle regioni di Nord Ovest in maniera sparsa, in particolare su Liguria, Piemonte, Emilia, Lombardia e Toscana – ha spiegato Giuliacci -. Sabato la stessa perturbazione si propagherà al Centro Sud ma interesserà anche il Triveneto e l'Est della Sardegna".

Ma il Nord sarà risparmiato dalla pioggia almeno nei giorni principali delle feste di Pasqua, vale a dire domenica e lunedì. "A Pasqua la perturbazione di cui abbiamo parlato insisterà al Sud con deboli piogge intermittenti, ed anche sulla Sicilia e Est della Sardegna. Al Nord sarà soleggiato. A Pasquetta ancora insisteranno piogge deboli al Sud. Nevicherà a Pasqua sul versante adriatico dell'Appennino, quindi su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e a Pasquetta anche sui rilievi della Calabria oltre i 1200 metri", ha aggiunto il meteorologo.

Fino a quando farà freddo

Per temperature più miti e primaverili dovremo aspettare la fine delle vacanze pasquali. Secondo Giuliacci, "farà freddo, complici venti gelidi in arrivo dai Balcani che continueranno a interessare l'Iitalia. Il freddo si avvertirà di più sulle regioni adriatiche, dove saranno più forti. Quelle che lo avvertiranno di meno saranno Piemonte e Lombardia perché più riparate da questi venti. Dobbiamo arrenderci all'idea che questo freddo ci accompagnerà fino alle fine delle feste di Pasqua".

Poi, ha concluso l'esperto, "improvvisamente tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile arriverà l'anticiclone africano e le temperature faranno un balzo in sù, tanto è vero che dopo Pasqua passeremo in pochissimo tempo dal freddo al caldo. Adesso le temperature sono per lo più sotto i 15 gradi, e nel giro di qualche giorno arriveremo a 20 gradi, fino a 23 che saranno sentiti al Nord".

Ci saranno più speranza per un ponte del 25 aprile col sole? "Sì – ha detto ancora Giuliacci -. Secondo le previsioni di quella settimana, potrebbe fare più caldo, con temperature al di sopra della media e piogge improbabili al Centro Sud".