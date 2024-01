Le porte si aprono ma l’ascensore non c’è: prima precipita nel vano, poi viene colpito dalla cabina L’incidente a Pescara, protagonista un uomo di 63 anni portato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Chiama l’ascensore, le porte si aprono e lui entra senza accorgersi che però, a causa di un malfunzionamento dell’impianto, la cabina non c’è. E così precipita nel vano.

L’incidente si è consumato nel pomeriggio di oggi in un palazzo di cinque piani in via Palermo a Pescara, protagonista un uomo di sessantatré anni rimasto ferito e portato in ospedale. Fortunatamente era al piano terra per cui la caduta è avvenuta da un metro circa di altezza.

Ma non è finita qui: l’ascensore poco dopo è arrivato e ha ferito l’uomo. Lui si era rannicchiato, ma è stato colpito lo stesso.

Sul posto, dopo che è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo ferito, insieme agli agenti della squadra Volante. Il sessantatreenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso per gli accertamenti del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano incidenti simili. Lo scorso novembre in Sardegna un caso molto simile a quello di oggi: a Cardedu, piccolo comune della provincia di Nuoro, un anziano di settantaquattro anni è caduto nel vuoto non accorgendosi che la cabina non era al piano giusto. Anche in quel caso l’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Un incidente ancor più drammatico è quello registrato alcune settimane fa a Stoccolma, in Svezia: l'ascensore di un cantiere edile è precipitato da un'altezza di 20 metri, schiantandosi al suolo. A bordo c'erano cinque operai e, come confermato dalle autorità del posto, sono tutti deceduti nel terribile schianto.