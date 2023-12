Tragedia nel cantiere, ascensore precipita nel vuoto per 20 metri: morte 5 persone Il dramma è avvenuto presso un cantiere nel comune di Sundbyberg, nell’area metropolitana di Stoccolma. L’azienda costruttrice sarebbe già stata denunciata in passato per incidenti simili.

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente a Stoccolma. Un ascensore presso un cantiere nel comune di Sundbyberg, nell'area metropolitana della capitale svedese, è precipitato lunedì mattina, 11 dicembre, a 20 metri dal suolo con cinque persone a bordo. Le autorità hanno dichiarato che sono tutte decedute.

Si tratterebbe del peggiore incidente sul lavoro in Svezia dall'affondamento della nave ‘Estonia', nel 1994, nel quale morirono quasi novecento persone. L'azienda responsabile del cantiere, i Andersson Company Byggnads, sarebbe stata già denunciata in precedenza alle autorità competenti per incidenti sul lavoro e mancanze nelle misure di sicurezza per i propri lavoratori.

Gunnar Jonasson, il procuratore capo incaricato delle indagini, ha dichiarato: “Si tratta di un incidente grave e stiamo indagando”. Il sospetto è di “violazioni sull’ambiente di lavoro che hanno causato la morte” di più persone, ha precisato.

Le vittime non sono ancora state identificate, ma la ditta ha fatto sapere che si tratterebbe di "subappaltatori". In una nota la Andersson Company Byggnads aggiunge: “In qualità di appaltatori principali, abbiamo la responsabilità primaria della sicurezza sul posto di lavoro”.

"Ovviamente, quando si verifica un incidente come questo, manca una gestione regolare e sistematica dell'ambiente di lavoro" ha dichiarato Håkan Olsson, direttore dell'autorità svedese per la sicurezza sul lavoro, riportato dalla Tv svedese, Svt.

L’incidente ha suscitato indignazione da parte dei sindacati, compreso lo Swedish Construction Workers’ Unio, il sindacato svedese dei lavoratori edili. Il portavoce Johan Lidholm ha definito il 2023 “l’anno più buio da molto tempo”. “Le morti e gli incidenti possono e devono essere prevenuti”, ha aggiunto.