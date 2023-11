L’ascensore si apre ma la cabina non c’è, uomo precipita nel vuoto: è grave a Cagliari L’incidente a Cardedu, nell provincia di Nuoro. Quando si è aperta la porta dell’ascensore, l’uomo è entrato senza accorgersi che in realtà la cabina era rimasta sotto. È precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa quattro metri e ferendosi gravemente.

A cura di Antonio Palma

Terribile incidente oggi in Sardegna dove un uomo è precipitato nel vano ascensore di un palazzo non accorgendosi che la cabina non era arrivata al piano. L'episodio nella mattinata di martedì, intorno alle 9, in un palazzo di Cardedu, piccolo comune della provincia di Nuoro, nella parte occidentale dell'Isola. L'incidente ha causato il ferimento grave di un uomo di 74 anni, ora ricoverato in gravi condizioni a Cagliari.

Secondo quanto ricostruito finora, questa mattina l'uomo aveva chiamato l'ascensore per uscire dal palazzo dove abita e aveva atteso al piano che arrivasse. Quando si è aperta la porta, senza pensarci, è entrato mettendo un piede dentro, senza accorgersi che in realtà la porta si era aperta per errore e la cabina era molto più giù del previsto.

Il pensionato così è precipitato nel vuoto nella tromba dell'ascensore facendo un volo di circa quattro metri e schiantandosi contro il tetto della cabina che si era bloccata ai piani inferiori. Le urla dell'uomo hanno subito messo in allarme i vicini che sono accorsi e hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi con una chiamata di emergenza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno dovuto agire con cautela per recuperare l'anziano.

L'uomo ha lamentato da subito forti dolori alle gambe ma pare sia rimasto vigile. I pompieri hanno estratto dal vano ascensore affidandolo poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. Vista la gravità delle ferite, è stato allertato anche l'elisoccorso della base di Elmas che è atterrato in zona e ha provveduto al trasporto immediato del ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Jerzu, che stanno verificando eventuali responsabilità nella manutenzione dell'impianto.