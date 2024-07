video suggerito

India, la storia dell'uomo rimasto chiuso in ascensore per 42 ore: "Ero convinto di morire" Restare chiusi in ascensore rappresenta uno tra i più temibili incubi, non solo per coloro che soffrono di claustrofobia. Sabato scorso un uomo in India è stato suo malgrado protagonista di questo dramma.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Sabato pomeriggio 13 luglio il 59enne indiano Ravindran Nair è entrato in un ascensore del Government Medical College di Trivandrum, capitale dello stato del Kerala, per incontrare un medico. Vi è uscito solo lunedì 15 luglio, 42 ore dopo. Ora è in ospedale ed è in cura per problemi di disidratazione e per forti dolori alla schiena.

Come scrive il sito della BBC, i suoi familiari inizialmente pensavano fosse al lavoro, ma ad un certo punto hanno iniziato a preoccuparsi e si sono rivolti alla polizia. L'incidente ha fatto notizia, spingendo il governo statale a sospendere tre tecnici e ad avviare un'inchiesta.

Quando è rimasto intrappolato, Nair ha provato a chiamare il numero di emergenza indicato nell'ascensore ma non ha ricevuto risposta. Ha poi tentato di chiamare sua moglie Sreelekha, che lavora nello stesso ospedale, e "qualunque altro mi veniva in mente", ma non è riuscito a mettersi in contatto con nessuno, ha spiegato all'emittente britannica.

A quel punto "ho iniziato a farmi prendere dal panico e ho iniziato a bussare alle porte dell'ascensore per attirare l'attenzione. In quel momento il mio telefono è caduto a terra e ha smesso di funzionare", dice. "Ho gridato e provato ad aprire le porte con le mani. All'interno dell'ascensore era buio, ma per fortuna c'era abbastanza aria per respirare" ricorda.

"Con il passare delle ore, non sapevo se fosse giorno o notte perché dentro era buio pesto. Quando mi stancavo, dormivo in un angolo. Ho dovuto usare l'altro angolo per i mie bisogni fisiologici", spiega.

Quella di sabato sarebbe dovuta essere una delle visite periodiche in ospedale per il 59enne. L'uomo qualche mese fa ha subito una caduta in bagno e ha iniziato a soffrire di mal di schiena.

"Sabato io e mia moglie siamo andati dal medico e mi hanno fatto fare una radiografia alla schiena perché avvertivo dolori dopo un recente viaggio", ricorda. Quando il medico ha chiesto di vedere i risultati delle analisi del sangue, la coppia si è accorta di averli dimenticati a casa.

Così il 59enne è tornato a casa, mentre sua moglie si è recata al lavoro. C'è da dire che normalmente la coppia utilizza un ascensore riservato ai dipendenti. Ma essendo da solo al ritorno nella struttura, Nair è entrato in un elevatore destinato ai pazienti e ai visitatori. "Era appena passato mezzogiorno. Non c'era nessun altro nell'ascensore ma la luce era accesa, quindi non pensavo che ci fosse qualcosa che non andava", dice.

Ravindran Nair

Ha premuto il pulsante per il secondo piano e l'ascensore ha cominciato a salire ma, dopo qualche istante, è sobbalzato verso il basso con un tonfo ed è rimasto bloccato tra il primo e il secondo piano. Ravindran non pensava minimamente che quella ‘sosta' sarebbe durata 42 ore.

Col passare del tempo "ho iniziato a chiedermi se sarei morto nell'ascensore. Mi preoccupavo per mia moglie e i miei figli e pensavo ai miei genitori scomparsi. Ma poi, in qualche modo, ho deciso di essere più forte e mi sono detto che dovevo superare questa dura prova" spiega.

Una cosa che gli ha dato conforto, dice, è stata recitare le poesie scritte da sua moglie."Ho mantenuto la speranza che qualcuno venisse a riparare l'ascensore e mi trovasse lì". Alla i soccorsi sono finalmente arrivati ​​lunedì mattina intorno alle 06:00 (ora locale), quando un tecnico ha aperto la porta e gli ha chiesto di saltare giù. La prima cosa cosa che ha fatto è stata chiamare sua moglie, che non aveva idea che il marito scomparso fosse intrappolato nel posto in cui lei lavora.

Da allora l'ospedale ha messo un cartello all'esterno della porta dell'ascensore chiedendo alle persone di non usarlo mentre è in riparazione.