video suggerito

Chiama l’ascensore ma la cabina non risale: Clelia muore a 25 anni a Fasano precipitando nel vuoto Una ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è morta a Fasano dopo essere precipitata nel vano ascensore di un palazzo in via Piave: dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

14.575 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Fasano, in Puglia: una ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è morta dopo essere caduta all'interno di un vano ascensore in una palazzina in via Piave, alla periferia della cittadina in provincia di Brindisi. È successo questa mattina.

La vittima, che si trovava al quarto piano dello stabile in cui viveva, avrebbe richiesto l'ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto, secondo una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita, andando a finire sul tetto della stessa cabina dell'ascensore, fermo al primo piano, dopo un volo di circa 15 metri. A dare l'allarme sono stati i genitori che intorno alle 6 hanno tentato di chiamare la figlia, che non era in casa, e hanno sentito lo squillo del cellulare provenire dal vano ascensore. Così è avvenuta la tragica scoperta. La ragazza viveva in un appartamento al quarto piano, dove la porta del vano sarebbe stata trovata semi-aperta.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane, insieme ai Carabinieri della compagnia di Fasano, la Polizia Locale di Fasano e i sanitari del 118. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo, mentre i tecnici stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

L’ascensore, secondo quanto emerso da fonti investigative, è un impianto vecchio, a corda con fune d'acciaio e c'è una maniglia per aprire la porta. Ora dovranno essere ricostruiti tutti i passaggi, compresa la tempistica delle manutenzioni. L'impianto è stato posto sotto sequestro.

La tragedia è avvenuta all'interno di una palazzina popolare di proprietà di Arca (Agenzia regionale per la casa e l'abitare) Nord. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, lavorava in alcuni B&B della zona dove si occupava di effettuare pulizie.

Tanti i messaggi di cordoglio e incredulità condivisi sui social da amici e conoscenti di Clelia. "Non doveva andare così dovevi realizzare tutti i tuoi sogni, la famiglia che volevi crearti, trovare l’amore quello vero", ha scritto su Facebook Ilenia. "Leggere una notizia cosi brutta mi a spezzato il cuore riposa bellissima Clelia Ditano, dai forza alla tua mamma", ha scritto Damiana.