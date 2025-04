video suggerito

Si affaccia per ammirare il panorama sul celebre acquedotto: turista cade nel vuoto e muore in Spagna Un turista britannico di 63 anni è morto cadendo da un belvedere a Segovia, in Spagna, nei pressi del celebre acquedotto romano. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio mentre era seduto su una scalinata. Le autorità hanno aperto un’inchiesta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è affacciato da una piattaforma panoramica sul celebre acquedotto romano di Segovia, nel cuore della Spagna, ed è precipitato. La vittima è un cittadino britannico di 63 anni, come è stato confermato sabato 12 aprile dalle autorità locali.

Secondo quanto riferito, il turista era arrivato in città da un paio di giorni insieme ad altre due persone. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle ore 13:00, nell’area del Postigo del Consuelo, uno dei belvederi più suggestivi della città.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, riportata dal quotidiano spagnolo El Norte de Castilla, la vittima si trovava seduta sul bordo della scalinata che conduce al punto panoramico e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’indietro. L’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Leggi anche Attore si lancia dalla mongolfiera ma non si apre il paracadute: muore sul set cinematografico in Spagna

Il luogo dell’incidente, incastonato tra i resti delle antiche mura medievali di Segovia, è molto frequentato sia dai turisti sia dagli abitanti del posto. Il piccolo terrazzino panoramico è noto per la vista mozzafiato che offre sull’antico acquedotto romano e sull’intero centro storico della città.

L’acquedotto di Segovia, uno dei più importanti e meglio conservati dell’epoca romana, si estende per oltre 800 metri e si distingue per la sua maestosa struttura a doppio ordine di archi. Si ritiene sia stato costruito attorno all’anno 50 d.C. e, sorprendentemente, ha continuato a essere utilizzato fino agli anni Settanta per trasportare acqua dalle montagne circostanti alla città. Dal 1985 è stato ufficialmente riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il punto più alto dell’opera raggiunge i 28 metri.

Le autorità giudiziarie hanno aperto un’inchiesta per accertare con precisione la dinamica dei fatti. Sono già state raccolte diverse testimonianze. Contattato nella giornata di domenica, un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha confermato la notizia: “Stiamo fornendo assistenza alla famiglia di un cittadino britannico deceduto in Spagna e siamo in contatto con le autorità locali”.