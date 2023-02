L’auto finisce nella scarpata e prende fuoco: Francesca, docente universitaria, muore carbonizzata Tragico incidente ieri a Casina (Reggio Emilia): Francesca Frassinetti, docente di psicologia all’Università di Bologna, è morta dopo essere finita con la sua auto in una scarpata. La vettura ha poi preso fuoco. Aperta un’inchiesta.

A cura di Ida Artiaco

Lutto all'Università di Bologna che oggi piange una delle sue docenti. Si tratta di Francesca Frassinetti, reggiana ma incardinata nella sede cesenate della facoltà di Psicologia, morta a 55 anni dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale.

"È scomparsa tragicamente, lunedì 6 febbraio, la prof.ssa Francesca Frassinetti, docente nell’ambito della psicobiologia e psicologia fisiologica del Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" dell'Università di Bologna, Campus di Cesena", si legge sul sito dell'Ateneo.

L'incidente si è verificato ieri a Casina, in provincia di Reggio Emilia, verso le 13.30. La professoressa, che insegnava psico-biologia nel campus di Cesena, era residente a Parma dove viveva con due figli adolescenti, ma era originaria di Carpineti, nell'Appennino Reggiano, dove nel giorno del tragico incidente stava tornando a fare visita ad amici e familiari.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto successo, la donna è uscita fuori strada con la sua auto finendo in una scarpata. Poi la vettura ha preso fuoco, e lei è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo circondato dalle fiamme. Immediato l'intervento del personale sanitario con ambulanza e automedica assieme ai vigili del fuoco, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause sono ancora in via di accertamento. Non si esclude l'ipotesi di un malore che potrebbe aver colpito la donna alla guida. Sui fatti la Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta. La salma della donna è ora a disposizione della magistratura.

"Apprendo con grande dolore questa terribile notizia, – è stato il messaggio di cordoglio del Rettore Giovanni Molari – che è motivo di profondo cordoglio per me e per tutta la comunità dell’Alma Mater. Perdiamo improvvisamente e tragicamente una ricercatrice molto stimata, una docente molto amata, una persona che mancherà immensamente a colleghi e studenti. Ci stringiamo partecipi intorno alla famiglia in questo atroce momento".

"Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari in questo difficile momento e a tutta la sua “famiglia professionale”: i gli studenti, i ricercatori e i docenti che hanno avuto il piacere di conoscerla e di condividere con lei una parte di vita", si legge invece nel messaggio lasciato su Facebook dall'ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna.