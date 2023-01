L’ambulanza si schianta contro un’auto: paziente in codice rosso a bordo finisce in un fossato Ambulanza si schianta contro un’auto a Montereale Valcellina (Pordenone). Il mezzo di soccorso che stava trasportando un paziente in codice rosso è finito in un fossato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 11 di stamattina, giovedì 12 gennaio, a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Un'ambulanza si è scontrata con un'auto all'incrocio tra via Ponte Giulio e via della Croce per poi ribaltarsi e finire la sua corsa in un fossato. A bordo del mezzo di soccorso vi era un paziente in codice rosso che avrebbe dovuto essere trasportato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, l'ambulanza avrebbe preso in pieno un'altra auto che stava svoltando all'incrocio. Le dinamiche dei fatti saranno accertate dalle prossime ore dalle forze dell'ordine tramite ulteriori rilievi. Gli equipaggi di elisoccorso regionale e lo staff di diverse automediche, invece, sono intervenuti per assistere il conducente della macchina, che nel tentativo di evitare l'incidente si è schiantato contro un albero, e il paziente in codice rosso che si trovava sull'ambulanza al momento del sinistro stradale.

Stando a quanto reso noto, il conducente della seconda vettura, un 70enne di Montereale, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine mentre il paziente a bordo dell'ambulanza è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Sono rimasti illesi l'autista e i due paramedici del mezzo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Maniago e i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo. Dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo dell'incidente, le forze dell'ordine accerteranno la dinamica dei fatti mentre i vigili del fuoco si sono occupati del recupero dei veicoli e della messa in sicurezza del tratto stradale. La circolazione del traffico è stata ripristinata poco dopo l'intervento dei soccorsi sul luogo dello schianto per verifiche e assistenza alle due vittime poi trasportate in ospedale.