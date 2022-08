L’addio al piccolo Ivan, morto a 7 anni: al funerale i suoi supereroi e l’inchino di Hulk alla bara L’ultimo commovente saluto al piccolo Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni morto dopo una lunga lotta contro un tumore. Per lui ricreata per l’ultima volta la Disneyland che tanta gioia gli aveva dato.

A cura di Antonio Palma

C’erano tutti, da Spiderman a Batman, da Topolino a Pippo ma soprattutto c’era Hulk, il suo supereroe preferito, a salutare per l’ultima volta il piccolo Ivan Fumarola, il bimbo di 7 anni morto dopo una lunga lotta contro un tumore che lo ha portato via così prematuramente all’affetto dei suoi cari.

Come era accaduto nel luglio scorso quando 150 maschere degli eroi della Disney e della Marvel si erano date appuntamento in Puglia, trasformando Montalbano di Fasano in una piccola Disneyland per esaudire il suo ultimo desidero, così ieri ai funerali del bimbo tantissimi volontari hanno voluto omaggiare Ivan anche se con gli occhi gonfi di lacrime.

Il piccolo Ivan nella sua Disneyland pugliese

Le associazioni di volontari e figuranti infatti si sono mobilitati nuovamente in occasione dell’ultimo saluto al bimbo omaggiando Ivan, questa volta purtroppo in silenzio. Formando due ali fuori la chiesa, all’uscita del feretro si sono inchinati mentre i piccoli amichetti di Ivan, vestiti di bianco come la bara, hanno fatto volare in cielo un angelo formato da palloncini candidi insieme a una miriade di palloncini.

Quando la bara del piccolo, portata a spalla da alcuni amici, è uscita dalla chiesa della cittadina brindisina, ha trovato ai piedi del sagrato l’Incredibile Hulk, il supereroe preferito di Ivan, che si è inchinato come a riconoscere che in quella lunghissima battaglia l'unico grande Supereroe è stato proprio Ivan.

Una scena commovente sulle note di “La Bella e la Bestia”, possibile grazie alla mobilitazione dell'associazione La banda di Minnie e topolino e dei tanti volontari che hanno subito risposto a un nuovo appello della famiglia. Anche in un dolore così grande, i parenti del bimbo hanno chiesto di rappresentare per l’ultima volta davanti alla Chiesa di Montalbano la sua Disneyland che tanta gioia gli aveva dato.

Per l’ultimo saluto a Ivan i genitori non hanno voluto invece fiori, facendo preparare sul sagrato una cassetta da mettere per raccogliere fondi per un'associazione che ha aiutato Ivan nel corso del suo doloroso percorso.