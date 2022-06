L’addio a Sabrina, morta a Bari in un incidente in moto: la 20enne sepolta in abito da sposa Sabrina Sassanelli è deceduta nell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Trisorio Liuzzi. Folla commossa ai funerali. Gli amici vestiti di bianco: “Sarai sempre con noi”

A cura di Biagio Chiariello

Si sono svolti oggi 8 giugno nella chiesa di san Marcello di Bari i funerali di Sabrina Sassanelli, la 20enne che tra la notte ha perso la vita nel tragico incidente nella notte tra sabato e domenica a Bari in via Trisorio Liuzzi all'altezza di via Livatino. Grande commozione tra i presenti. Familiari, amici e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto alla giovane ragazza che non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate in seguito allo scontro. Palloncini rosa e bianchi, applausi ma anche tanta disperazione per una ragazza andata via davvero troppo presto. Tante le parole di cordoglio nei confronti della famiglia, verso la quale "non resta che inginocchiarci e unirci al dolore dei suoi familiari" e verso Sabrina, l'"angelo" e "la stella più bella".

Al funerale, iniziato alle 17 presso la parrocchia di San Marcello, in Largo Don Francesco Ricci, c'era "un popolo" commenta il parroco Andrea Favale, che ha celebrato la funzione. Tantissimi i presenti, tra questi c'erano molti ragazzi coetanei di Sabrina – "sarai sempre con noi" – vestiti con una t-shirt bianca, come simbolo di purezza e come l'abito nuziale con cui Sabrina è stata vestita, "perché i suoi parenti hanno affermato che questo era il suo matrimonio finale e non un funerale", dichiara il parroco.