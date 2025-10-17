La mamma muore, dopo una settimana trovano un’auto nel Sile: dentro ci sono i corpi dei due figli

Una storia drammatica sta venendo alla luce in queste ore. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Treviso hanno recuperato nel fiume un’auto al cui interno c’erano due cadaveri. Il 10 ottobre scorso, sempre nelle acque del Sile, era stato trovato il corpo di una 77enne, la madre dell’uomo e della donna trovati ieri.

È una storia drammatica quella che arriva dalla provincia di Treviso. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre, i vigili del fuoco hanno recuperato dalle acque del fiume Sile, a Silea, un'automobile Renault Captur al cui interno c'erano due cadaveri. Si tratta di una donna di 52 anni e un uomo di 55, entrambi residenti a Mirano (Venezia). Sono due fratelli, figli di una donna di 77 anni che era stata trovata priva di vita, sempre nelle acque del Sile a Meolo, lo scorso 10 ottobre.

Stando a una prima ricostruzione, Maria Bovo e i suoi due figli risultavano far parte di una famiglia seguita dai servizi sociali di Mirano. Il drammatico ritrovamento dell’auto coi due corpi è avvenuto intorno alle 15 di ieri: sia la donna che l’uomo, stando a una denuncia presentata dagli zii dei due fratelli, risultavano scomparsi dal 9 ottobre scorso.

Sono in corso accertamenti sull’esatta dinamica dei fatti: il dramma, con ogni probabilità, si è consumato il giorno stesso della scomparsa della famiglia. Come ricostruito dai quotidiani locali, un targa system aveva registrato il passaggio della Renault Captur, intestata alla figlia, su cui viaggiavano anche il fratello e la madre. Non si sa come e perché l’auto è poi finita nel fiume: nella zona non ci sarebbero telecamere utili e nessuno avrebbe visto nulla.

I corpi, sia quelli dei due fratelli che della madre trovata giorni prima, non presentavano segni di violenza. L’anziana, stando a quanto emerso dall’autopsia, non sarebbe morta per annegamento – non aveva acqua nei polmoni – ma per un infarto che potrebbe essere avvenuto prima che l’auto finisse in acqua. Probabilmente quindi è stata gettata in acqua quando era già morta.

Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia anche sui corpi dei due figli, mentre la procura di Treviso aprirà un fascicolo, per ora senza indagati. Madre e figli erano seguiti dal centro di salute mentale dell’Usl 3 e la procura potrebbe acquisire la relativa documentazione.