Giallo sul Sile, corpo di un’anziana trovato a Roncade: indagini per identificarla e chiarire morte

Il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel fiume Sile, tra Meolo e Roncade. A notarlo un uomo in barca. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La vittima era senza documenti e non presentava segni di violenza. Indagini in corso per identificarla e chiarire le cause.

Tragico ritrovamento al confine tra le province di Venezia e Treviso, dove nella tarda mattinata di venerdì è stato recuperato il corpo senza vita di una donna anziana nelle acque del fiume Sile. La scoperta è avvenuta poco prima delle 13, nel tratto di via Sile a Ca’ Tron, proprio di fronte al campus di H-Farm, una zona immersa nella quiete della campagna veneta che improvvisamente si è trasformata in scena di indagine.

A notare il corpo è stato un uomo a bordo di una barca che stava transitando lungo il corso d’acqua. La sagoma, parzialmente immersa e impigliata tra la vegetazione ai margini del fiume, ha subito attirato la sua attenzione. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, che hanno provveduto al recupero della salma, e i carabinieri della stazione di Meolo, competenti per territorio, i quali hanno avviato i rilievi e gli accertamenti di rito.

La vittima, una donna di circa settant’anni, non aveva con sé alcun documento d’identità. A un primo esame non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma per chiarire le cause del decesso è stato chiamato il medico legale, che effettuerà un’ispezione più approfondita. L’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, dovrà stabilire se la donna sia morta per annegamento, per un malore improvviso o per altre circostanze ancora da accertare.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio a disposizione della Procura, mentre i militari dell’Arma stanno lavorando per risalire all’identità della vittima, confrontando il ritrovamento con eventuali segnalazioni di persone scomparse nella zona tra Meolo, Roncade e i comuni limitrofi. Gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi: l’incidente, un gesto volontario o anche un evento legato a cause naturali.

L’area del ritrovamento è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e la raccolta di ogni elemento utile alle indagini. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli operatori del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.