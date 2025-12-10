La fidanzata si addormenta, lui sblocca la sua app della banca e si fa due bonifici da 25mila euro

immagine di repertorio

Avrebbe approfittato di un momento di totale vulnerabilità per mettere a segno il colpo. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Rubiera, un 20enne residente nel Reggiano avrebbe preso il telefono della fidanzata mentre lei dormiva, sbloccandolo e accedendo all’app di home banking. Con ogni probabilità utilizzando il Face ID attivato sul dispositivo, il giovane avrebbe aumentato i massimali di operazione e disposto due bonifici istantanei a proprio favore, per un totale di 25mila euro.

I trasferimenti – uno da 20mila e l’altro da 5mila euro – sarebbero finiti direttamente sul suo conto corrente. Subito dopo, l’uomo si sarebbe allontanato dall’abitazione, facendo perdere le proprie tracce e inviando alla compagna un messaggio di addio dai toni ambigui, in cui lasciava intendere l’intenzione di lasciare l’Italia.

La scoperta del furto è arrivata solo alcune ore dopo, quando la donna ha controllato il saldo del conto, trovandolo completamente azzerato. A quel punto si è rivolta ai Carabinieri, formalizzando la denuncia e ponendo fine anche alla relazione sentimentale.

Le indagini, avviate con tempestività dai militari dell’Arma, hanno consentito di ricostruire le operazioni bancarie e di individuare gravi indizi di responsabilità a carico del giovane. La Procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, ha quindi richiesto e ottenuto un decreto di sequestro preventivo che ha permesso di bloccare l’intera somma sottratta, evitando che il denaro sparisse definitivamente.

Il 20enne, di origine nordafricana, è stato denunciato per furto aggravato. Il procedimento è ora nella fase delle indagini preliminari e proseguirà con ulteriori accertamenti per chiarire nel dettaglio le modalità dell’accesso al conto e valutare l’eventuale esercizio dell’azione penale.