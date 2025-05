video suggerito

La bufala sul sacchetto di cocaina sul tavolo dell'incontro tra Macron, Starmer e Merz Il viaggio compiuto dal presidente francese Emmanuel Macron a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer finisce nel mirino dei social e stimola teorie complottiste basate su un video realizzato durante il viaggio.

A cura di Susanna Picone

Venerdì 9 maggio il presidente francese Emmanuel Macron si è recato a Kiev insieme al cancelliere tedesco e al primo ministro britannico per sostenere l'Ucraina e proporre un cessate il fuoco a Vladimir Putin. Ci sono delle immagini dei leader sul treno notturno che li portava in Ucraina, dato che insieme a Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer viaggiavano anche diversi fotografi. E proprio alcune delle immagini realizzate durante quel viaggio stanno rimbalzando in queste ore sui social per alimentare una teoria: ovvero che il presidente francese avrebbe avuto tra le mani un sacchetto di cocaina.

Una teoria prontamente smentita dal quotidiano Liberation, che ha “risposto” ai vari tweet con immagini di qualità non ottimale apparsi su X. In questi video pubblicati sui social si vede davanti a Macron un oggetto bianco che secondo qualcuno potrebbe essere un sacchetto di cocaina che il presidente ben presto nasconde. E ancora, c’è anche chi ha parlato di un altro oggetto davanti a Merz come di un accessorio necessario proprio per consumare droga.

“Macron, Starmer e Merz ripresi in un video al loro ritorno da Kiev. Un sacchetto di polvere bianca sul tavolo. Macron lo infila velocemente in tasca, Merz nasconde il cucchiaino. Nessuna spiegazione. Zelensky, noto appassionato di cocaina, li aveva appena ospitati. Tutti e tre i leader sembrano completamente sconvolti”, recita uno dei tanti tweet pubblicati.

"Una serata a base di cocaina tra amici?", si chiede un altro utente condividendo i video di pessima qualità.

Ma a smontare questa teoria e spiegare cos’era quell’oggetto bianco che Macron mette via ci pensa appunto Liberation fornendo una spiegazione. L'oggetto bianco, già presente sul tavolo quando Macron entra nel vagone, è un fazzoletto di carta appallottolato.

Una foto dell'incontro in cui si vede il fazzoletto sul tavolo

Il leader francese lo toglie dal tavolo quando gli operatori presenti iniziano a realizzare video e foto. Mentre quello davanti a Merz sarebbe semplicemente uno stuzzicadenti o una paletta per il caffè.