Italiano rapito e torturato per settimane a New York: "Mani e piedi legati e pistola puntata alla testa" I dettagli del rapimento riportati dai media esteri. Secondo quanto ricostruito, la vittima era arrivata dall'Italia il 6 maggio e aveva incontrato un investitore nella criptovaluta con cui era in affari. L'uomo è stato arrestato.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio.

Un giovane turista italiano negli Stati Uniti è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per diverse settimane prima di riuscire a scappare. È la storia apparsa oggi su diversi media, che aggiungono che il turista scappando è riuscito anche a denunciare il suo aggressore, poi fermato dalla polizia.

Ne scrive People che cita il Daily News che, a sua volta, riporta fonti della polizia. Secondo questa ricostruzione l’italiano – si tratterebbe di un ventottenne il cui nome non è stato reso noto – era arrivato a New York il 6 maggio scorso e si era recato nella casa presa in affitto dal presunto sospettato John Woeltz, trader di criptovalute con il quale aveva fatto in precedenza affari ma con cui aveva avuto degli screzi che lo avevano spinto a rientrare in Italia.

Sarebbe stato poi convinto da Woeltz a tornare a New York, e negli Usa gli avrebbe sequestrato il passaporto, lo avrebbe trattenuto contro la sua volontà e anche torturato.

La polizia avrebbe trovato nell'appartamento affittato per 30.000-40.000 dollari al mese delle foto scattate con la Polaroid che ritraggono l’uomo con mani e piedi legati e torturato. Nell'abitazione sono state trovare una pistola e una serie di oggetti utilizzati per la tortura.

In una delle foto trovate la vittima avrebbe avuto la pistola puntata alla testa, sarebbe stato legato con un filo elettrico mentre i piedi erano immersi in una bacinella piena d’acqua, e sarebbe stato costretto a sniffare cocaina.

L’uomo sospettato del rapimento è stato arrestato a Lower Manhattan: a quanto ricostruito, la polizia lo ha individuato nell'abitazione al numero 38 di Prince Street, a SoHo. A piedi nudi e con indosso un accappatoio, il sospettato – un uomo originario del Kentucky – è stato portato via in un'auto della polizia. Il motivo del rapimento dell’italiano non è stato chiarito.