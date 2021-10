Investita all’uscita da scuola, 12enne batte la testa a terra: ricoverata con grave trauma cranico L’incidente si è consumato nel primissimo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, quando la dodicenne stava cercando di attraversare la strada poco dopo l’uscita da scuola. L’auto, guidata da una donna di 39 anni, non è riuscita a evitare la minor che è stata urtata, è caduta a terra e ha riportato un trauma cranico.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura questo pomeriggio a Udine per una ragazzina di 12 anni investita da un'auto di passaggio proprio mentre usciva da scuola. La vettura, colpendola, l'ha fatta cadere a terra e la minore ha battuto violentemente il capo sull'asfalto riportando un serio trauma cranico. L'incidente si è consumato nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, poco dopo le 14, quando la dodicenne stava cercando di attraversare la strada all'uscita da scuola dopo aver finito le lezioni in classe. L'episodio è avvenuto tra viale Vittoria e via Diaz, all'altezza di una serie di attraversamenti pedonali nei presi di piazzale Osoppo.

Secondo quanto ricostruito finora, alla vista della ragazzina l'auto guidata da una donna di 39 anni residente in città, ha frenato di colpo per non investirla ma non è riuscita evitare del tutto la minore. La dodicenne infatti è stata urtata, è caduta a terra e ha riportato un trauma cranico. Dopo l'allarme, sul posto è accorsa un'ambulanza e un'automedica del 118 con a bordo i sanitari che hanno stabilizzato la ragazzina trasportandola poi d'urgenza all'ospedale di Udine. Qui gli esami clinici hanno confermato il trauma cranico. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre i soccorsi medici, sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità ma anche per effettuare i rilievi del caso per ricostruirei l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità dell'automobilista coinvolta che comunque si è fermata a prestare soccorso alla dodicenne.