video suggerito

Invasione di cavallette, allarme Fao: “In 24 ore consumano cibo di 35mila persone, azioni immediate in Africa” “Le infestazioni di cavallette sono state significativamente più numerose del solito. Le operazioni di rilevamento e controllo sono particolarmente urgenti” spiegano dalla Fao, lanciando l’allarme per l’Africa settentrionale perché le locuste possono mettere a rischio la sicurezza alimentare di milioni di persone. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Grazie alle favorevoli condizioni ecologiche, l'attuale stagione riproduttiva primaverile ha registrato infestazioni di cavallette significativamente più numerose del solito”, così la Fao ha lanciato un nuovo allarme sulle invasioni di cavallette che stanno infestando il nord Africa, esortando i paesi dell'Africa nordoccidentale a rafforzare il monitoraggio e ad avviare "immediate e tempestive, misure di controllo”.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha ricordato che la locusta del deserto rimane uno dei parassiti migratori più distruttivi al mondo e che un singolo sciame può coprire da uno a diverse centinaia di chilometri quadrati. “Un solo chilometro quadrato di sciame può contenere fino a 80 milioni di adulti, con la capacità di consumare in un giorno la stessa quantità di cibo di 35mila persone” spiegano dall’Onu, sottolineando che per questo “La diagnosi precoce e una risposta rapida sono fondamentali per prevenire un’enorme crisi”.

“Gruppi di cavallette adulte e piccoli sciami, originari del Sahel, si sono spostati nel Sahara meridionale. Da fine febbraio sciami sono giunti nell'Algeria centrale, nella Libia occidentale e nella Tunisia meridionale grazie alle favorevoli condizioni ecologiche” spiegano dalla Fao. Per questo "le operazioni di rilevamento e controllo sono particolarmente urgenti nei luoghi in cui le piogge invernali e primaverili hanno creato condizioni favorevoli per la riproduzione", ha detto Cyril Piou, responsabile Fao per il monitoraggio e la previsione delle locuste.

Leggi anche Chernobyl tornerà mai come prima? La verità sul peggiore disastro nucleare della storia

"Le previsioni della FAO da gennaio indicavano che la schiusa e la formazione di gruppi sarebbero iniziate questo mese nelle aree colpite. Se non controllate, questi gruppi potrebbero trasformarsi in piccoli sciami da maggio a giugno, aumentando il rischio per le colture e i pascoli" aggiunge l’Organizzazione.

Gli esperti rilevano che i venti e le piogge hanno facilitato la migrazione delle locuste verso nord dall'Algeria meridionale, dal Mali settentrionale, dal Niger e dal Ciad. Poiché le locuste possono mettere a rischio la sicurezza alimentare di milioni di persone, la Fao raccomanda misure di controllo serrate dalle montagne dell'Atlante meridionale in Marocco al Sahara in Algeria, fino alla Tunisia e alla Libia occidentale.