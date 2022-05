Insieme fanno 200 anni di vita: “A ottant’anni abbiamo fatto il giro del mondo” Duecento anni in due, nel trevigiano la coppia da record festeggia la bellezza della vita: Maria Carmen Trevisiol, 96 anni, e Luigi Zanon di 104 anni, raccontano con lucidità a Fanpage.it la loro storia fatta di lavoro, viaggi e famiglia.

A cura di Elia Cavarzan

Si abbracciano e si sorridono con complicità. Luigi e Maria vivono a Treviso e sono sposati da 67 anni. Si sono conosciuti a Caorle, nel Veneziano, dove lavoravano in gioventù, e dopo il matrimonio si sono trasferiti a Treviso, città dove assieme hanno aperto un negozio di articoli da regalo in centro.

"Non c'è una ricetta per vivere così a lungo e per amarsi fino a quasi cent'anni di età", racconta davanti alle telecamere di Fanpage.it Maria Carmen, originaria da Gorizia, "solo tanta fortuna e soprattutto, grandissima volontà di restare indipendenti e autonomi senza gravare sui propri figli". Guardano le foto degli album di famiglia, si fa un salto indietro di decenni. Circostanze e volti totalmente diversi da quelli di oggi. Maria Carmen si commuove vedendo la foto con i suoi genitori alle sue nozze: "Luigi, era da tanto che non vedevo queste foto", dice.

Duecento anni di vita in due: Luigi oggi ha 104 anni, la moglie Maria Carmen 96. Quando si sono conosciuti, Luigi lavorava come direttore in un noto Hotel del litorale Veneziano, mentre Carmen insegnava. "Ho dovuto lottare con altri cinque pretendenti", ci raccontaLuigi con una nota di ironia, "ma alla fine ce l'ho fatta e due anni dopo ci siamo sposati".

Maria Carmen e Luigi hanno avuto due figli, entrambi medici. "Per noi è stato bello vederli crescere", spiegano mentre si abbracciano. Ma non c'è stata soltanto la famiglia per i due nonni da record. "Ad ottant'anni, quando abbiamo chiuso il negozio di articoli regalo che abbiamo gestito per vent'anni, abbiamo deciso di fare il giro del mondo in tre mesi". Un viaggio stupendo, come lo ricordano sorridendo Luigi e Maria: "Abbiamo preso 35 aerei e 12 navi. Un'esperienza indimenticabile".