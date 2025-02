video suggerito

Inizio settimana con qualche pioggia, poi tempo più stabile e temperature invernali: le previsioni meteo Si è allontanata l'intensa perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni giorni e per la settimana entrante è attesa una fase di tempo più stabile e asciutto, anche se solo in parte soleggiato. Parlando delle temperature, si attendono valori più in linea con il periodo invernale. Le previsioni meteo.

A cura di Eleonora Panseri

Si è allontanata l‘intensa perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni giorni e per la settimana entrante è attesa una fase di tempo più stabile e asciutto, anche se solo in parte soleggiato.

Previste deboli piogge al Centro-Sud ma non dovrebbero verificarsi particolari situazioni di maltempo. Parlando delle temperature, per la settimana che inizia oggi, lunedì 17 febbraio, si attendono valori nella norma o leggermente al di sotto al Nord e sul versante adriatico.

Le previsioni per lunedì 17 e martedì 18 febbraio

Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio, il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle aree alpine e sulle Venezie. Nel resto d’Italia sarà una giornata con una prevalenza di nuvole, alternate comunque a schiarite.

Potrebbero esserci piogge deboli e isolate in Puglia, Basilicata, Calabria e coste centrali della Toscana, ma non saranno precipitazioni di rilievo. Le temperature massime saranno in lieve calo al Centro-Nord e in Campania, senza grandi variazioni altrove.

I valori saranno compresi tra i 6 e i 10 gradi al Nord, mentre potrebbero raggiunge i 15-17 gradi in Calabria e nelle Isole maggiori.

Martedì 18 febbraio avremo nuvole in prevalenza tra Calabria e Sicilia, con qualche precipitazione isolata sulle aree appenniniche e nell’est dell’isola. Nel resto d’Italia nuvole e schiarite.

Al primo mattino le temperature saranno sotto zero quasi ovunque al Nord, mentre si avvicineranno allo zero al Centro. I valori massimi saranno senza variazioni di rilievo.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana

Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, per mercoledì 19 febbraio sono previste nuvole e deboli piogge in Toscana e Sicilia; mentre nuvole alternate a schiarite sono attese al Nord-Ovest, al Sud e in Sardegna.

Sole altrove. In generale, le temperature saranno in linea con i valori invernali. Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio un po’ di nuvole interesseranno buona parte del Centro-Sud, con schiarite al Nord e più ampie al Nord-Ovest. Non si escludono sporadiche piogge su bassa Toscana, alto Lazio e Sicilia. Le temperature dovrebbero subire un leggero rialzo.

La tendenza meteo per il weekend di sabato 22 e domenica 23 febbraio è piuttosto incerta. Potrebbe verificarsi un generale aumento della nuvolosità, ma sempre senza rischio di piogge significative. La situazione si farà più chiara nei prossimi giorni.