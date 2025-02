video suggerito

Weekend di neve anche a bassa quota e maltempo, da domenica torna il bel tempo: le previsioni meteo

A cura di Eleonora Panseri

L’intensa perturbazione in transito sull’Italia, che ha portato forte maltempo su molte regioni d'Italia nelle scorse ore, si sposterà verso Sud-Est. Nella giornata di oggi, sabato 15 febbraio, si concentrerà sulle regioni centrali e meridionali, portando precipitazioni, localmente temporalesche, su medio Adriatico, Sud e Sicilia.

Il calo delle temperature iniziato nei giorni scorsi persisterà portando ancora nevicate a bassa quota sull'Appennino settentrionale e centrale. Domenica 16 febbraio la perturbazione comincerà ad allontanarsi e tornerà il bel tempo, fatta eccezione per qualche ultima precipitazione sulle regioni meridionali nella prima parte della giornata.

Neve a bassa quota e maltempo: le previsioni meteo di sabato 15 febbraio

Nella giornata di oggi, sabato 15 febbraio, la massa d’aria fredda che ha accompagnato la quinta perturbazione del mese determinerà un ulteriore abbassamento della quota neve. I fiocchi potrebbero cadere sull’Appennino centrale (in particolare, in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana e Basilicata) inizialmente intorno ai 300-900 metri, ma in rialzo in giornata.

Attese nevicate anche sui rilievi del Sud e della Sicilia, ma qui oltre i 1000-1300 metri. Nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia il tempo sarà molto nuvoloso con piogge diffuse e non si escludono temporali sulle regioni meridionali. Possibili isolate precipitazioni nella prima parte del giorno anche su basso Lazio e Sardegna nord-orientale. Il tempo sarà invece più soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime leggermente in calo.

Da domenica 16 febbraio torna il bel tempo, ampie schiarite: quanto durerà

Domani, domenica 16 febbrai, il tempo sarà stabile con cielo parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia sono invece previste piogge residue, in particolare su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia.

Le temperature minime arriveranno di poco sotto lo zero in pianura al Nord e localmente anche al Centro; le massime saranno invece stazionarie o in leggero calo al Nord, lievi rialzi al Centro-Sud. Durante la prossima settimana, nella quale è previsto il rialzo della pressione atmosferica, è previsto il ritorno a una situazione meteo più tranquilla con tempo prevalentemente stabile.