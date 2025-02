San Valentino sotto la neve, perturbazione in arrivo: il meteo per la festa degli innamorati

video suggerito

Dopo un parziale miglioramento, nella giornata di San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, è atteso l'arrivo sull'Italia di una nuova perturbazione. Previste piogge diffuse, anche intense, e nevicate anche a bassa quota al Centro-Nord con un sensibile calo delle temperature.

Dopo un parziale miglioramento del meteo nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, nella giornata di San Valentino, la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, è atteso l'arrivo sull'Italia di una nuova perturbazione, la quinta del mese

Nella giornata di venerdì ci saranno quindi piogge diffuse, anche intense, soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali, mentre sabato 15 febbraio il maltempo dovrebbe raggiungere il Sud e il medio versante adriatico. Si prevede la discesa di correnti artiche che faranno scendere le temperature, portando nevicate anche a bassa quota al Centro-Nord. La situazione dovrebbe poi migliorare domenica, con un nuovo aumento dei valori.

Neve anche a bassa quota a San Valentino, le zone interessate

Per la giornata di giovedì 13 febbraio attese nuvole ovunque, ma anche temporanee schiarite. Previste piogge sparse su Friuli-Venezia Giulia, Levante Ligure, regioni centrali, Campania e Isole Maggiori. La neve dovrebbe iniziare a cadere sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri.

In serata il maltempo si intensificherà in gran parte del Centro-Nord. Le temperature minime non subiranno grandi variazioni; mentre le massime, lievemente oltre la norma, saranno stazionarie o in lieve crescita.

Venerdì 14 febbraio ci saranno piogge sparse, a tratti anche intense, su Nord-Est, regioni centrali e gran parte del Sud e Isole, tranne che in Puglia e sulle coste di Abruzzo e Molise. La neve potrebbe scendere fino a quote collinari su Alpi Orientali, mentre sull’Appennino Settentrionale e Centrale i fiocchi cadranno al di sopra di 1000-1400 metri. Le minime caleranno al Nord; in diminuzione anche le massime al Nord-Est, regioni centrali e Sardegna.

Quanto dureranno freddo e maltempo, le previsioni del weekend

Questa fase fredda di stampo invernale, con precipitazioni diffuse, intense e anche temporalesche, potrebbe durare fino a domenica 16 febbraio, anche se l'evoluzione del meteo resta ancora un po' incerta. L'irruzione di aria artico continentale in arrivo venerdì, potrebbe, come già detto, interessare anche la prima parte della giornata sabato 15. Nei giorni successivi il tempo dovrebbe migliorare rapidamente, con un nuovo rialzo delle temperature.

Sabato 15 febbraio il ciclone atteso per San Valentino si sposterà verso sud, portando maltempo al Centro con temporali e neve sotto i 700 metri. Il meteo peggiorerà anche sulle regioni meridionali, dapprima sul settore tirrenico e in Puglia, poi anche sul restanti zone, con neve a 1200 metri.

Domenica 16 febbraio potremmo invece assistere a una rimonta dell'alta pressione. La giornata dovrebbe essere stabile e soleggiata al Centro-Nord, con poche precipitazioni residue sul Sud peninsulare e nevose sopra i 1300 metri.