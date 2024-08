video suggerito

Inizio scuola 2024-25, il calendario dei ponti e delle festività per il prossimo anno scolastico Tutti i ponti e le festività dell’anno scolastico 2024/2025 alle porte: anche se salta il ponte dell’Immacolata, dal momento che l’8 dicembre cade di domenica, ci saranno due maxi ponti, a Natale (con ben 17 giorni di pausa) e a Pasqua, che, cadendo vicina al 25 aprile, permetterà di stare lontano da scuola per un’altra decina di giorni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Le vacanze per alcuni non sono ancora finite, eppure già si pensa ai prossimi ponti e festività soprattutto alla vigilia della ripresa delle attività lavorative e della scuola. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, poi via via toccherà a coloro che sono residenti nelle altre regioni: a Trento la campanella suonerà il 9, poi Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria e Val d’Aosta l’11 settembre; in Campania, Lombardia, Molise, Sicilia e Sardegna il 12; in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana il 16. Tra le buone notizie relative al calendario dell'anno scolastico 2024/2025 alle porte c'è il maxi ponte di Natale: ben 17 giorni di vacanza. Ma non è male neppure il ponte di Pasqua, che nel 2015 si legherà a quello del 25 aprile, e quello del Primo maggio con quattro giorni di pausa. Salta, tuttavia, la festa dell'Immacolata dal momento che l'8 dicembre cade nel weekend.

Il calendario di ponti e festività per l'anno scolastico 2024-25: tutte le date

Dunque, per l'anno scolastico 2024/2025 sono in programma numerosi ponti. Ecco, di seguito, l'elenco di tutte le festività e dei giorni di vacanza collegati:

1° novembre 2024: festa di Ognissanti, il ponte è di 3 giorni (da venerdì 1 a domenica 3 novembre);

festa di Ognissanti, il ponte è di 3 giorni (da venerdì 1 a domenica 3 novembre); 8 dicembre: Festa dell'Immacolata , salta perché cade di domenica.

, salta perché cade di domenica. Vacanze di Natale: dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 (17 giorni di pausa);

dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 (17 giorni di pausa); Pasqua e 25 aprile 2025: vacanze dal 18 al 22 aprile, ponte di 3 giorni per il 25 aprile (dal 25 al 27 aprile);

vacanze dal 18 al 22 aprile, ponte di 3 giorni per il 25 aprile (dal 25 al 27 aprile); ponte del 1° maggio: ponte di 4 giorni (da giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio);

ponte di 4 giorni (da giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio); ponte del 2 giugno: ultimo ponte prima della fine della scuola (da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno);

ultimo ponte prima della fine della scuola (da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno); Fine anno scolastico: tra il 6 e il 10 giugno (a discrezione delle singole regioni).