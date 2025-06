video suggerito

Inizio nuova settimana con la prima ondata di caldo della stagione: le previsioni meteo La seconda settimana di giugno porta la prima vera ondata di caldo sull'Italia: dopo una breve tregua tra lunedì e martedì, da mercoledì l'anticiclone nordafricano riporterà temperature oltre i 35°C e afa intensa, specie nelle città.

A cura di Biagio Chiariello

La seconda settimana di giugno segna ufficialmente l’arrivo della prima vera ondata di caldo estivo su tutta l’Italia.

Dopo un weekend caratterizzato da temperature particolarmente elevate, con punte che al Sud hanno raggiunto i 40 gradi, l'inizio della settimana offrirà una breve tregua.

Inizio di settimana con sole e temperature nelle madia

Lunedì 9 e martedì 10 giugno, infatti, una moderata ventilazione settentrionale favorirà un temporaneo calo delle temperature, che si riporteranno su valori più in linea con le medie stagionali anche al Centro-Sud.

Martedì sarà una giornata in prevalenza soleggiata e stabile su tutto il territorio nazionale, con qualche nube sparsa solo nelle ore centrali su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici del Centro-Sud, ma senza fenomeni significativi. Residui venti di Maestrale soffieranno ancora su Puglia, alto Ionio e nei canali delle Isole, mentre le temperature massime saliranno leggermente su Alpi orientali e fasce tirreniche, restando invece stazionarie o in lieve calo lungo l’Adriatico e nelle Isole maggiori.

Da metà settimana alta pressione in rinforzo e temperature oltre i 35 gradi

La tregua durerà però poco: da mercoledì 11 giugno è atteso un deciso cambiamento nello scenario atmosferico. Un’area di alta pressione di origine nordafricana si espanderà rapidamente dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia e l’Europa centrale, portando con sé aria rovente e condizioni di tempo ancora più stabile.

Le temperature subiranno un deciso rialzo, con valori che supereranno i 35 gradi in molte zone della Penisola. Il caldo si farà sentire non solo durante il giorno, ma anche di notte: l’aumento delle minime notturne, in particolare nelle aree urbane, potrà accentuare la sensazione di afa e disagio fisico. Il quadro si completerà con cieli sereni e assenza di precipitazioni almeno fino al fine settimana.

Domenica 15 giugno, tuttavia, una nuova perturbazione potrebbe interessare il Nord, riportando un po’ di instabilità e favorendo l’arrivo di aria più fresca, soprattutto lungo l’arco alpino. Per il momento, però, l’estate sembra voler prendere il sopravvento con largo anticipo.