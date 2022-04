Incidente tra camion e auto sull’autostrada A1: cinque persone ferite e lunghe code Nel tardo pomeriggio di oggi 26 aprile cinque persone sono rimaste ferite in un maxi incidente sull’autostrada a1 tra Modena Nord e Modena Sud, direzione Bologna. Il tratto autostradale è stato chiuso provocando chilometri di coda.

A cura di Giorgia Venturini

Maxi incidente sull'autostrada A1 nella giornata di oggi 26 aprile tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione Bologna. Nello schianto, avvenuto verso le 18.15, sono rimasti coinvolti più di due mezzi pesanti e almeno due auto: in tutto sono cinque le persone rimaste ferite. Per permettere l'arrivo dei soccorsi il tratto autostradale è stato chiuso al traffico creando chilometri di coda.

Sul posto medici e vigili del fuoco

Stando alle prime informazioni sulla dinamica dell'incidente, durante lo schianto uno dei camion ha invaso la carreggiata opposto mentre un secondo mezzo pesante si è ribaltato su un fianco perdendo per tutta la strada il carico di piastrelle che trasportava. Sul posto sono intervenuti sia i paramedici e i medici che i vigili del fuoco che hanno aiutato le persone coinvolte nell'incidente a uscire dall'auto. Sul luogo dell'incidente anche le pattuglie della polizia stradale: spetterà a loro cercare di ricostruire quanto accaduto e cercare di capire le cause del tamponamento. Sarà anche necessario verificare eventuali responsabilità.

Code di 10 chilometri in direzione Milano

Tanti i chilometri di coda che si registrano ancora dopo qualche ora dall'incidente: in direzione Milano si sono contati 10 chilometri di coda. Intanto Autostrada consiglia agli automobilisti diretti verso Bologna di uscire a Reggio Emilia, percorrere la SS9 “via Emilia” e rientrare in autostrada a Modena sud: in direzione Bologna si registrano 2 chilometri in coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. Per chi è in viaggio verso Milano invece il consiglio è di uscire a Valsamoggia per poi rientrare in autostrada a Modena Nord.