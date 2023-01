Incidente Piazza Armerina, morta anche la nipote della maestra Maria Carmela: Carla aveva 23 anni La giovane Carla Interlandi è morta nelle scorse ore all’ospedale di Caltanissetta dove era ricoverata da quel tragico giorno dell’incidente in cui aveva perso la vita anche la zia Maria Carmela Di Bennardo, la maestra 45enne originaria di Comiso e residente ad Acate, nel Ragusano.

A cura di Antonio Palma

Non ce l’ha fatta Carla Interlandi, la 23enne siciliana coinvolta nel tragico incidente stradale sulla strada statale 117 bis a Piazza Armerina il 12 gennaio scorso. La giovane è morta nelle scorse ore all'ospedale di Caltanissetta dove era ricoverata da quel tragico giorno in cui aveva perso la vita anche la zia Maria Carmela Di Bennardo, la maestra 45enne originaria di Comiso e residente ad Acate, nel Ragusano.

La 45enne, che era al volante della vettura coinvolta nello schianto contro un mezzo pesante, era morta sul colpo mentre la nipote era rimasta ferita gravemente. Soccorsa e trasportata d’urgenza all'ospedale di Caltanissetta, Carla Interlandi ha lottato tra la vita e la morte per due settimane prima di spegnersi per sempre nella serata di giovedì.

Una notizia che riaccende il dolore mai sopito della famiglia che perde ora un’altra giovane donna nel pieno dei suoi anni. Le condizioni di salute della ventitreenne erano apparse già molto gravi all’arrivo in pronto soccorso ma fino all’ultimo si è sperato che potesse riprendersi e sopravvivere.

La ragazza era stata sottoposta anche a un intervento chirurgico urgente per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. Nonostante le cure e le terapie messe in atto dai medici, però, purtroppo la giovane non si è mai più ripresa dalle ferite di quell’impatto ed è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo 14 giorni di agonia.

La notizia ha gettato nel dolore i familiari ma anche i tanti amici della ragazza tra cui moltissimi che hanno voluto ricordarla con un pensiero affidato ai social. “Voglio ricordarti così, con quel sorriso sempre sul volto che nessuno ti toglieva mai, gli abbracci infiniti, i consigli che mi davi per qualsiasi evenienza ma soprattutto per l’energia che trasmettevi alle persone” è il messaggio di una cugina.