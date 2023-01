Scontro tra un’auto e un camion, nell’impatto muore la maestra Maria Carmela: aveva 45 anni Rimane ancora da ricostruire la dinamica esatta del sinistro, avvenuto questa mattina a Piazza Armerina lungo la Gela-Catania. A scontrarsi, per cause al vaglio degli inquirenti, sono stati un camion e un’auto.

Tragico incidente mortale quello avvenuto stamattina 12 gennaio lungo la Strada Statale 417 Gela-Catania, nel territorio di Piazza Armerina (in provincia di Enna). La 45enne Maria Carmela Di Bennardo, originaria di Comiso e residente ad Acate, era una maestra. Nello scontro tra la sua vettura e un camion, oltre alla donna, sono rimasti ferite altre quattro persone (tutte quante viaggiavano nella stessa auto della vittima), trasportate negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltanissetta e Caltagirone.

Sul posto sono infatti intervenute tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina e due elicotteri di soccorso del 118. Due persone sarebbero in condizioni preoccupanti, mentre gli altri si troverebbero in condizioni stabili. In gravi condizioni la nipote della vittima, una ragazza di 20 anni, che è stata portata al Sant’Elia dove è stata sottoposta a intervento di neurochirurgia.

Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo le vie limitrofe, come segnalano le indicazioni presenti in loco. Sul posto sono intervenuti l'Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino della normale transitabilità. Per estrarre i feriti dalle lamiere, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Gela. Code in prossimità del luogo dell'incidente.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese e sconvolto l’intera comunità. Sui social i commenti di parenti, amici e di alcuni alunni della maestra Maria Carmela. Un’alunna scrive: “Cara maestra Carmela… Grazie per i tuoi insegnamenti, per le risate che abbiamo fatto alla scuola elementare…ancora mi ricordo la tua risata…mi ricordo quando mi chiamavi e mi dicevi “Gaiuzza puoi venire a farmi i massaggi almeno mi passa il dolore al collo.” E oggi dopo la scuola mi dicono che non ci sei più mi si è spezzato il cuore in frantumi quando l’ho saputo… mi mancherai tantissimo”