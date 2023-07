Incidente in moto, perde il controllo dell’Honda e muore nella caduta: Alessandro aveva 21 anni La tragedia nel pomeriggio in provincia di Padova, pare non siano coinvolti altri veicoli. Alessandro Magarotto era un appassionato di motocross.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 1° luglio, verso le 17.30 a Boara Pisani (Padova) all’altezza dell’azienda Serenissima Ristorazione in viale dell’Artigiana. Un ragazzo di 21 anni, Alessandro Magarotto, residente in paese, è morto.

Era in sella alla sua Honda 400, quando ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Sul posto è arrivata l’ambulanza dal pronto soccorso di Rovigo, ma ma purtroppo, è stato immediatamente chiaro come, per il giovane, non ci fosse più nulla da fare. L'impatto è stato devastante e gli ha provocato traumi sufficienti a ucciderlo sul colpo.

Secondo le prime informazioni disponibili, il 21enne stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Viale dell’Artigianato è una strada rettilinea della zona industriale, il centauro potrebbe aver spinto sull’acceleratore della motocicletta. Sul posto i Carabinieri della locale stazione, il 118 e i Vigili del Fuoco.

Leggi anche Simone si schianta in moto contro la Bmw dello zio, muore a 18 anni dopo quattro giorni di agonia

Dell'accaduto è stata informata, come di prassi in questi casi, anche la Procura della Repubblica competente, in questo caso quella di Rovigo. La magistratura non ha ritenuto di disporre approfondimenti particolari e, quindi, ha concesso il nulla osta per procedere alla fissazione del funerale dello sfortunato ragazzo.

Sul luogo dell’incidente anche i familiari del giovane. La notizia del sinistro mortale ha gettato una profonda tristezza sulla comunità di Boara Pisani. Alessandro Magarotto era un appassionato di motocross. Dai suoi profil social emerge tutto il suo amore per le due ruote, con cui spesso andava anche in pista.