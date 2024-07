video suggerito

Incidente in A14 nel Bolognese, coda di 7 km tra Castel San Pietro e il bivio per Casalecchio Si è formata una lunga coda di sette chilometri, al momento in diminuzione, sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, in seguito a un incidente avvenuto e risolto al chilometro 11.

A cura di Eleonora Panseri

Si è formata una lunga coda di sette chilometri, al momento in diminuzione, sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, in seguito a un incidente avvenuto al chilometro 11, risolto poco dopo.

Come si legge su X, il consiglio di Autostrade per l'Italia per chi sta viaggiando verso la A1 Milano-Napoli è quello di uscire a Bologna San Lazzaro e di rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale, percorrendo la tangenziale di Bologna.

Sul posto si trova il personale di Autostrade per l'Italia, impegnato nel monitoraggio della coda, il traffico è congestionato.

