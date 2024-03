Incidente a Piacenza in A1, due morti e sei feriti: scontro tra auto e mezzi pesanti causa nebbia L’incidente mortale oggi in A1, probabilmente causato dalla nebbia, tra auto e mezzi pesanti vicino Piacenza. Ci sono due morti e sei feriti. Chiuso il tratto di autostrada compreso tra il bivio con l’A21 e Basso lodigiano verso Milano, pesanti ripercussioni sul traffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

È drammatico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Piacenza sull'autostrada A1 questa mattina, venerdì 22 marzo, poco prima delle 8. Si contano almeno due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni meno serie.

Il grave incidente stradale, probabilmente causato anche dalla nebbia, si è verificato al chilometro 56, lungo la corsia Nord dell'autostrada: secondo quanto ricostruito, si sono scontrati un'auto e almeno due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco e del 118 di Piacenza, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale tecnico di Autostrade. È stato fatto decollare anche l’elisoccorso del 118 di Parma che però non è potuto atterrare a causa della scarsa visibilità. L'incidente mortale ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con la chiusura del tratto di autostrada e la deviazione del flusso di auto. Contemporaneamente si sono verificati altri incidenti, di minore entità, anche lungo la corsia Sud tra Piacenza e Fiorenzuola.

Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con l'A21 e Basso lodigiano verso Milano. Sul luogo dell’incidente attualmente il traffico circola su due corsie e si registrano almeno sette chilometri di coda verso Milano. Ai mezzi provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia di immettersi in A1 verso Verona, quindi in A4 verso Milano.

Le vittime dell'incidente state identificate dalla polizia stradale: si tratta di due giovani, un 33enne dominicano e un 21enne italiano che erano insieme a bordo di un'auto, una Renault, che è stata travolta da un mezzo pesante. Secondo gli ultimi aggiornamenti, restano sempre molto gravi le condizioni di un terzo uomo trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale di Piacenza. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamenti da parte della Polstrada.