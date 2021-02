in foto: Immagine da Facebook.

Drammatico incidente stradale in Calabria: un auto è infatti finita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero d'ulivo. Il bilancio è di un morto: si tratta di Saverio Cambareri, noto medico di base e dietologo della Piana di Gioia Tauro. Lo schianto mentre era a bordo della sua Mini Cooper si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio. Erano circa le 14:30 quando per cause ancora in corso di accertamento, secondo una prima riscotruzione, la vettura guidata dal professionista, che stava percorrendo la Sp1 proprio nei pressi di Gioia Tauro, al termine del cavalcavia che dalla rotonda nei pressi dello svincolo A2 porta in centro, è uscita fuori strada andando a sbattere contro un arbusto. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni XXIII, per il dottor Cambareri non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato, coordinati dal primo dirigente Diego Trotta. Indagini sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. Sarà l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso. Intanto, tanti sono i messaggi che negli ultimi minuti alcuni amici e conoscenti stanno lasciando sui social in suo ricordo. "Saverio Cambareri era l’amico di tutti: irradiava positività, complicità, buonumore – ha scritto in particolare Anna su Facebook -. Lo incontravi per la prima volta ed eri subito convinta di averlo già conosciuto, in un luogo non ben definito della memoria, da cui non poteva più evaporare, perché ti aveva già arruolata fra i suoi fans. Mancherà la tua sottile ironia, la tua arguzia, il tuo modo, a volte leggero, ma mai banale, di affrontare la vita. Non mancherai nel nostro ricordo, che ogni giorno ci accompagnerà, rendendo appena più sopportabile la tua partenza". Il candidato sindaco e consigliere comunale di Gioia Tauro Natale "Lino" Cangemi ha scritto: "Lutto cittadino: Ci stringiamo al dolore dei familiari per la grave e prematura scomparsa del dott. Saverio Cambareri, medico molto conosciuto e apprezzato in città. Che la terra ti sia lieve caro Saverio".