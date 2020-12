Grave incidente sull’autostrada A14 a Pesaro dove un camion ha preso fuoco in corsia Nord, proprio sopra un cavalcaferrovia sul popoloso quartiere di Santa Veneranda. Il conducente del mezzo è morto. L'incidente è avvenuto questa sera. Ci sono state anche delle esplosioni. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno fatto volare di sotto alcuni pezzi di lamiera incandescenti senza, per fortuna, colpire nessuna auto in transito. L'incendio del mezzo ha causato il blocco della circolazione sulla corsia nord dell’autostrada, ma è stato necessario limitarla anche sulla sud per la vicinanza delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i soccorsi meccanici, Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

La dinamica dell'incidente in autostrada – L’incidente, secondo quanto rende noto Autostrade per l'Italia, è avvenuto al km 161, nel tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Stando alla prima ricostruzione sarebbe stato un incidente autonomo: il mezzo pesante che trasportava rifiuti si è ribaltato e ha perso parte del carico, prendendo poi fuoco. Sul luogo dell'incidente il traffico è bloccato per consentire i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e del manto stradale, mentre si sono da poco concluse le operazioni di spegnimento del mezzo in fiamme. Si registrano 2 km di coda in direzione di Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Fano, Autostrade consiglia di proseguire lungo la Ss16 in direzione Bologna e di rientrare in A14 a Pesaro.