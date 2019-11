"Non mi sono accorto di nulla e non ce l'ho fatta a evitare lo schianto". Sono queste le parole del neopatentato che lo scorso 1 novembre ha provocato un maxi incidente sull'autostrada A13 Bologna-Padova nel quale ha perso la vita un'intera famiglia di origine vicentina: Anna Pieropan, mamma di 29 anni, il marito Daniele Minati, di 32 e la loro piccola Diletta, una neonata di soli cinque mesi, l'ultima a morire dopo l'impatto. Il ragazzo, come riporta Il Resto del Carlino, aveva la patente da maggio.

La famiglia vicentina si era messa in viaggio giovedì per Lucca per prendere parte al Lucca Comics, una delle più importanti fiere del fumetto e del videogames d’Europa. Dalla Toscana, poi, erano ripartiti venerdì sera per rientrare a casa. La bimba era dietro che dormiva quando la Ford Fiesta del 19enne ha tamponato il camper della famiglia Minati, a sua volta travolto da un pullman. L'alcoltest su di lui è risultato negativo, così come quello del conducente del pullman che ha travolto il camper. Avrebbe tentato anche una disperata frenata all’ultimo momento, come provato dai segni sull’asfalto. Gli inquirenti, riporta sempre Il Resto del Carlino, procederanno anche all’analisi dei tabulati telefonici del cellulare del 19enne per stabilire se lo stesse utilizzando proprio negli attimi dello schianto.

Intanto, è sotto choc il paese di residenza di Anna e Daniele per quanto successo. "Non ci sono parole – commenta il sindaco di Sovizzo, Paolo Garbin – per esprimere ciò che si prova in certi momenti. A Gianni Minati ed Angelina Canova, papà e mamma di Daniele, un grande abbraccio che vuole essere l’abbraccio di tutti i sovizzesi in questo giorno di lutto che ci lascia attoniti e sgomenti. La perdita di un figlio è la tragedia più grande che possa colpire la vita di una persona. Un dolore, una ferita dalla quale difficilmente ci si rialza per guardare avanti. Spero che Anna, Daniele e Diletta li possano confortare da dove sono ora e che veglino su tutti loro".