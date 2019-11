in foto: Immagine di archivio

È stata una notte di sangue quella appena trascorsa sulle autostrade italiane. Gravissimo infatti il bilancio di morti e feriti causati da uno spaventoso incidente avvenuto nelle scorse ore lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova. Nell'ennesima tragedia stradale distrutta una intera famiglia composta da padre, madre e figlioletta di appena cinque mesi. Nello stesso schianto altre cinque sono rimaste ferite. Il dramma si è consumato durante la notte tra venerdì e sabato nel tratto compreso tra le uscite di Bologna Interporto e Altedo, sempre nella città metropolitana di Bologna. Secondo le prime notizie, ad essere coinvolti sono stati un'auto, un camper e un pullman che avrebbero innescato una carambola spaventosa che si è rivelata fatale.

Le vittime sono due genitori di 32 e 29 anni e la neonata che viaggiava no su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, tutti i veicoli coinvolti viaggiavano nella carreggiata in direzione Padova quando intorno alla mezzanotte, all'altezza del chilometro 15, il camper con la famiglia è stato tamponato da un'utilitaria e, dopo aver urtato il newjersey, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove è stato nuovamente tamponato da un pullman che stava sopraggiungendo. Una carambola mortale che ha distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo alle tre vittime. Dopo l'allarme, sul posto in poco tempo sono accorsi gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per le prima assistenza. Per la famiglia purtroppo non c'è stato nulla da fare, tutti sono stati dichiarati morti sul posto.

Soccorsi e trasportati tra gli ospedali di Bologna e Bentivoglio invece i feriti ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Il più grave, un 53enne, è stato condotto in codice 2, quindi con media gravità, al Maggiore di Bologna. Sul luogo dell'incidente stradale anche il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia per il ripristino della viabilità. Il traffico, rimasto bloccato per consentire i soccorsi, ora circola regolarmente su entrambe le corsie disponibili e non si registrano criticità.