Crollo di una palazzina di Porto Sant’Elpidio, sale a 3 il bilancio dei morti: tra le vittime anche madre e figlio

Le vittime del crollo della palazzina a Porto Sant’Elpidio sono Giuseppe Pieroni, 48 anni, Ettorina Paccapelo, 89 anni, e suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni.

Le immagini della palazzina dopo il crollo a Porto Sant’Elpidio (tramite Vigili del Fuoco)

È di tre morti e due feriti il bilancio definitivo della violenta esplosione che la scorsa notte ha completamente sventrato una palazzina di due piani in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'allarme è scattato poco dopo le 5, quando il boato è stato avvertito in gran parte della zona nord della città, dando il via a una complessa operazione di scavo e soccorso conclusasi solo nel pomeriggio con il recupero dell'ultima vittima.

Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti tecnici per individuare l'origine della deflagrazione; a quanto pare l'esplosione si è originata al secondo piano dell'edificio, dove ha perso la vita Giuseppe Pieroni, 48 anni. Informatico di professione e noto in zona per la sua grande passione per il ciclismo, Pieroni è stato sorpreso dall'esplosione mentre dormiva nella sua camera da letto. La violenza del crollo della struttura non gli ha lasciato alcuna possibilità di scampo.

Nello stesso appartamento si trovavano anche i genitori dell'uomo: Savino Pieroni, di 89 anni, e Vittoria Lanciotti, di 70. I vigili del fuoco, giunti sul posto dai comandi di Civitanova Marche e Fermo, hanno individuato i due anziani sul balcone dell'abitazione. Entrambi i coniugi sono stati tratti in salvo in stato di forte shock e con evidenti segni di ipotermia, mentre chiedevano notizie del figlio senza ancora conoscere il suo destino.

Il bilancio si è aggravato pesantemente con il passare delle ore a causa del collasso del piano terra, occupato da Ettorina Paccapelo, di 89 anni, e dal figlio Romano Cerquetti, di 60 anni. L'uomo è stato localizzato per primo dalle squadre di ricerca, estratto vivo dalle macerie e trasferito d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona tramite l'intervento dell'eliambulanza.

Le operazioni sono proseguite per ore alla ricerca della madre, il cui corpo privo di vita è stato individuato dai soccorritori soltanto intorno alle 15:45. Quasi contemporaneamente al ritrovamento dell'anziana, dalla struttura sanitaria di Ancona è giunta la notizia del decesso di Romano Cerquetti, morto a causa delle gravi lesioni riportate nel crollo. I due anziani tratti in salvo dal secondo piano restano al momento gli unici superstiti del disastro.