Incidente a San Severo, perde il controllo dell’auto: muore il carabiniere Sebastiano Marrone, 23 anni

ChatGPT said: Sebastiano Marrone, carabiniere di 23 anni originario della Sardegna, è morto in un incidente stradale mentre rientrava in caserma a San Severo, nel Foggiano. Il ministro Crosetto e il sottosegretario Perego hanno espresso cordoglio ai familiari e all’Arma dei Carabinieri.

Tragedia sulle strade del Foggiano: il carabiniere Sebastiano Marrone, 23 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 109, a circa dieci chilometri da San Severo. Il giovane militare, originario della Sardegna e in servizio presso la compagnia dell’Arma di San Severo, stava rientrando in caserma a bordo dell’auto di servizio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe sbandato all’improvviso, terminando la corsa in un campo ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia stradale e i sanitari del 118, ma per Marrone non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Le cause della tragedia sono tuttora oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno verificando se all’origine dell’incidente possano esserci un malore improvviso, un guasto meccanico o una manovra d’emergenza per evitare un ostacolo. L’auto è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.

La notizia della morte del militare ha suscitato profonda commozione all’interno dell’Arma e del mondo istituzionale. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sull’account X del dicastero:

La notizia della scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone mi addolora profondamente. Un servitore dello Stato che ha perso la vita nello svolgimento del proprio servizio. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la Difesa, esprimo vicinanza ai familiari, al Comandante Generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell’Arma”.

Anche il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha voluto unirsi al dolore dei familiari: “Profondo cordoglio e sentita vicinanza ai familiari e agli affetti del carabiniere Sebastiano Marrone, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale. Le mie condoglianze anche a tutta l’Arma dei Carabinieri e al suo Comandante Generale, Salvatore Luongo, per questa dolorosa perdita”.

Sebastiano Marrone era entrato giovanissimo nell’Arma e prestava servizio in Puglia da alcuni mesi. Descritto dai colleghi come un ragazzo serio, riservato e profondamente motivato, rappresentava quel volto giovane e generoso di chi ha scelto di dedicare la propria vita al servizio dello Stato.

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre l’Arma dei Carabinieri ha espresso “vicinanza e sostegno” alla famiglia del militare. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali, che si terranno con i riti solenni militari.