Incidente a Nuoro, auto esce di strada e si schianta contro un albero: Matteo muore a 34 anni Incidente a Jerzu (Nuoro) sulla vecchia statale 125: un ragazzo di 34 anni, Matteo Boi, è finito fuori strada a bordo della sua auto e poi si è schiantato contro un albero. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente la scorsa notte in provincia di Nuoro, precisamente a Jerzu: alle 4:28 la squadra 8A del distaccamento di Lanusei è intervenuta sulla vecchia statale 125 dopo che, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Megane ha sbandato andando a sbattere contro un albero per poi finire la sua corsa al centro della carreggiata.

Nell’impatto il conducente, Matteo Boi, 34enne originario di Jerzu ma residente a Cardedu, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. All’arrivo dei soccorsi il giovane risultava già privo di vita e non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche la polizia e il personale del 118, che però ne ha potuto solo dichiarare il decesso.

Dai primi accertamenti, la Renault Megane avrebbe fatto tutto da sola: il conducente avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Indagini sono comunque in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Secondo il report di carabinieri, polizia stradale e diverse polizie locali, nel 2023 si sono verificati oltre 1.600 incidenti di cui più di 100 mortali. Sono invece più di mille i feriti lungo le strade statali e extraurbane. Solo in Sardegna, gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane con un indice di 5 decessi ogni 100 incidenti.

Sempre ieri sera un'altro incidente fatale si è verificato a Rimini, dove una ragazza di 31 anni è morta travolta da un'auto mentre camminava sul ciglio di una strada insieme ad un'amica, che è rimasta ferita e si trova ricoverata all'ospedale di Cesena dopo aver riportato diverse fratture.