Cammina sul ciglio della strada con un’amica e viene travolta da un’auto: morta 31enne a Rimini Incidente sabato sera a Rimini: una donna 31 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre camminava sul ciglio della Statale 16 in direzione Riccione in un punto piuttosto buio. Ferita l’amica 21enne che era con lei.

Sabato sera di sangue sulle strade di Rimini. Una ragazza di 31 anni, di origine albanese, è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre camminava lungo il ciglio della Statale 16 in direzione Riccione. Come riporta la stampa locale, era in compagnia di un'amica di 21 anni, di nazionalità indiana, rimasta gravemente ferita e ricoverata attualmente in ospedale al Bufalini di Cesena.

L'incidente è avvenuto alle 21.30 di ieri, sabato 2 dicembre, quando le due ragazze a piedi lungo un tratto di strada a scorrimento veloce e poco illuminato sono state travolte da una Volkswagen Tiguan, condotta da un uomo di circa 60 anni proveniente da Nord e residente a Bellaria. Stava andando in ospedale ad accompagnare una persona. Le due donne sarebbero state urtate dalla parte destra del mezzo.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi e per gestire la viabilità. Non è ancora chiaro se le due amiche siano state colpite mentre tentavano di attraversare o se invece stavano camminando lungo la Statale, che in quel tratto è molto buia.

Per la 31enne non c'è stato nulla da fare a causa dell'impatto molto forte: i sanitari giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, mentre l'amica, stabilizzata e trasferita in ospedale avrebbe riportato lesioni e qualche frattura: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che le ha investite, intanto, non si dà tregua: "Non le ho viste, proprio viste".

Sempre ieri sera un uomo di 41 anni di Reggiolo è morto in seguito allo schianto della sua auto contro l'ala di un ponticello vicino a Carpi, al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,30, quando la Nissan ha sbandato all'altezza di una semicurva mentre era diretta verso la strada provinciale che porta a Carpi.