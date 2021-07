Incidente a Mirandola, travolte da un’auto mentre sono in bici: gravi due ragazzine di 12 e 13 anni Incidente in via Toti a Mrandola (Modena), dove due ragazzine di 12 e 13 anni sono state travolte da un’auto mentre erano in bici. Sono intervenuti due mezzi di elisoccorso, che le hanno trasferite all’ospedale Maggiore di Bologna, dove una delle due sarebbe in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione a Mirandola, nei pressi di Modena, per il destino di due ragazzine di 12 e 13 vittime di un incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio. Le due, infatti, sono state travolte da un'auto mentre si trovavano in bici in via Toti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano da poco passate le 15.15, quando un’Alfa Romeo Mito condotta da una donna, che viaggiava in direzione di via San Martino Carano, giunta all’altezza con l’intersezione con via Vittorio Veneto ,ha urtato e investito le adolescenti in bicicletta, che sono rimaste gravemente ferite. Indagini sono in corso da parte della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. Non è chiaro al momento se fossero entrambe su una stessa bicicletta o se soltanto una delle due stesse pedalando con l’altra che seguiva a piedi a breve distanza.

Immediato l’intervento dei soccorsi, Polizia Locale del presidio di Mirandola, i cui operatori hanno provveduto a chiudere velocemente la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia e ad allontanare i curiosi, e autoambulanza coadiuvata da automedica dal vicino ospedale, Santa Maria Bianca, per prestare alle ferite le prime cure alle due giovani. È stato necessario l'intervento di due mezzi di elisoccorso, uno da Bologna e l’altro da Pavullo, che atterrati vicino al luogo dell’incidente hanno provveduto a trasportarle, dopo averle stabilizzate, all’ospedale Maggiore di Bologna dove sono state ricoverate. Una delle due, come riporta Il resto del Carlino, sarebbe in prognosi riservata. Solo pochi giorni fa si era verificato un incidente simile nel Pavese: un uomo era stato travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bici. Il ciclista ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.